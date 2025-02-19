教宗感染雙側肺炎，治療變得更複雜

聖座新聞室在一份公告中通知，教宗方濟各18日下午接受胸部CT掃描，檢驗結果呈現出複雜的病情，需要進一步的藥物治療。儘管如此，教宗精神狀態良好。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各從2月14日起在羅馬傑梅利醫院住院，聖座新聞室19日週三上午表示：「教宗度過了平靜的一夜。他醒來，並用了早餐。」聖座新聞室前一天18日傍晚的公告指出：「聖父教宗的化驗室化驗、胸部超音波和臨床症狀持續呈現出複雜的病況。」

18日傍晚的公告繼續寫道：「在支氣管擴張症和支氣管哮喘的框架下出現了多種微生物的感染，以及需要使用可的松抗生素治療的情況，這一切使得治療方案變得更複雜。依照梵蒂岡醫療團隊和傑梅利綜合醫院醫師團隊制定的醫療方案，聖父教宗今天下午做了胸部CT掃描，結果呈現出雙側肺炎的病徵，需要進一步的藥物治療。儘管如此，教宗方濟各的精神狀態很好。今天早上他領了聖體，一整天有時休息、有時祈禱、有時閱讀文件。他為此刻感受到的關懷表示感謝，並懷著感恩的心懇請繼續為他祈禱。」

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