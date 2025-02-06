教宗任命趙永吉神父為台北總教區輔理主教

教宗方濟各2月5日正式任命嘉義教區司鐸趙永吉神父為台北總教區輔理主教，趙神父現任嘉義教區秘書長和聖若望主教座堂主任司鐸。

（梵蒂岡新聞網）聖座新聞室2月5日發表公告稱，教宗方濟各任命嘉義教區司鐸趙永吉（聖名：伯多祿）神父為台北總教區輔理主教。趙神父現任嘉義教區秘書長和聖若望主教座堂主任司鐸。

趙永吉蒙席1973年3月28日出生於台灣台中市。他曾就讀於輔仁博敏神學院，獲得神哲學學士學位，之後，獲得輔仁大學宗教學系宗教學碩士學位。

趙永吉蒙席曾擔任以下職務：嘉義教區聖若望主教座堂副主任司鐸（2001-2002）；嘉義聖母七苦堂區副主任司鐸（2002-2003）；台灣總修院副院長（2003-2015）；大林無原罪聖母堂區及聖加大利納堂區主任司鐸（2015-2022）；嘉義安仁家園指導神師、崇仁醫護管理專科學校校牧（2016-2022）。自2016年起，他擔任嘉義教區秘書長，並自2022年起擔任嘉義教區聖若望主教座堂的主任司鐸。

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