教宗敦促斯堪的納維亞基督徒在戰爭時期見證團結

教宗方濟各接見斯堪的納維亞禧年朝聖者代表團，敦促他們在戰爭時期團結在一起見證和解與和平。

(梵蒂岡新聞網) 教宗方濟各2月3日週一向來自瑞典、挪威、丹麥、芬蘭和冰島的朝聖者發表講話，強調了基督徒生活的三大支柱，並表示禧年朝聖是在信、望、愛超性之德中成長的機會。教宗也強調，在歐洲及其他地區持續不斷的戰爭中，需要團結起來共同見證和解與和平。

希望的朝聖者

教宗提到禧年的主題是“希望的朝聖者”，呼籲這些來自北歐的基督徒利用這次羅馬之行加深信仰。教宗說：“願你們在教會共融中屬於基督和彼此的意識得到滋養和加深，心靈和思想與基督帶來轉變的恩寵更圓滿地相呼應，好能在回國時充滿喜樂的激動之情去分享你們所獲得的巨大恩典。”

教宗引用聖保祿的話，提醒這些朝聖者“在基督內受造，去行各種善工”（參閱：弗二8-10）。教宗解釋，最偉大的工作是分享福音的救恩訊息，尤其是與那些處於邊緣的人們分享。

蒙召去團結和服務

教宗鼓勵朝聖者繼續他們的福傳使命，並強調他們的旅程不應在他們返家時就結束，而是繼續實踐在他們的日常生活中。最重要的是，教宗敦促斯堪的納維亞的天主教團體與其他的基督信仰團體合作，特別在這個充滿衝突和分歧的世界中，去見證和解、治癒與和平。

隨後，教宗也強調了不同宗教間對話的重要性，並敦促朝聖者與其他信仰的人們，特別是與他們國家中的移民共同努力工作。

最後，教宗也向這些來自北歐的朝聖者們提到，青年真福卡洛·阿庫蒂斯將於4月27日封聖。

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