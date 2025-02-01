禧年週六接見：我們蒙召不斷皈依

在禧年第二次於週六舉行的接見活動中，教宗方濟各就瑪利亞瑪達肋納的轉變出發，敦促眾人不斷皈依。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各2月1日上午在梵蒂岡保祿六世大廳主持了禧年期間第二次於週六舉行的接見活動，並在要理講授中闡述希望與皈依的關聯性。

在場眾人首先聆聽了選自《若望福音》的經文。經上寫道，那時候，「說了這話，瑪利亞瑪達肋納就向後轉身，見耶穌站在那裡，卻不知道他就是耶穌。耶穌向她說：『女人，妳哭什麼？妳找誰？』她以為是園丁，就說：『先生，若是你把他搬走了，請告訴我，你把他放在那裡，我去取回他來。』耶穌給她說：『瑪利亞！』她便轉身用希伯來話對他說：『辣步尼！』就是說『師傅。』」（若廿14-16）

在當天的要理講授中，教宗省思了瑪利亞瑪達肋納的經歷，因著耶穌的仁慈，她的生命徹底地改變了。耶穌將她帶入天主的計劃中，並賜予她一個新希望。《若望福音》描述她與復活主的相遇，展現她從絕望到喜樂的轉變：瑪利亞的多次轉身是改變她目光的皈依的標記。

同樣，我們也蒙召不斷皈依，學會在日常生活中認出上主。我們不要注視過去，卻要轉向生命，上主在那裡以愛等待著我們，呼喚著我們的名字，託付給我們一項獨特的使命。

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