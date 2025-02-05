教宗公開接見：聖母的芳表教我們要相信、希望、與人相遇

由於感冒造成的說話困難，教宗方濟各在週三公開接見活動中請人代為宣讀要理講授的稿件。當天談及聖母訪親的事跡：聖母領受天使報喜，深感訝異，隨後她踏上旅途，不怕危險和他人的判斷，在「愛的敦促」下前去幫助一名親戚。

（梵蒂岡新聞網）「聖母訪親的奧秘」不僅是聖母瑪利亞探訪表姐依撒伯爾，更是耶穌在母胎中眷顧「祂的子民」。教宗方濟各2月5日在梵蒂岡保祿六世大廳主持週三公開接見活動，在要理講授中如此表示。教宗將講稿交給聖座國務院的吉羅利（Pierluigi Giroli）神父代為宣讀，並且說：「我想要請求原諒，因為這個嚴重感冒的緣故，我說話很困難。」

在講稿中，教宗尤其談論了聖母瑪利亞的芳表。她毫不遲疑地全然奉獻於天主，並為他人效勞。我們在她身上能發現「每個相信並希望的靈魂都『孕育天主的聖言』」。

瑪利亞不怕危險和判斷

「以色列的年輕女兒」瑪利亞領受天使的報喜，深感驚訝，然後「踏上旅途，不怕危險和他人的判斷，前去與他人相遇」。

「當我們感到被愛時，會感受到一股力量使愛流動；如同保祿宗徒所言，『基督的愛催促著我們』（格後五14），敦促我們、使我們動起來。瑪利亞察覺到愛的動力，前去幫助一名婦女。後者是她的親戚，也是一名經過長年等待後、接受不預期懷孕的老婦人，她在她的年紀難以應付妊娠。但童貞瑪利亞前去依撒伯爾那裡，也是為了分享對全能天主的信德，以及對祂實現許諾的望德。」

讚主曲：滿懷信任、希望和喜樂歌頌天主

瑪利亞抵達依撒伯爾的家時，受到「雙重祝福」的歡迎：「在女人中妳是蒙祝福的，妳的胎兒也是蒙祝福的。」（路一42）教宗指出，依撒伯爾稱聖母是「有福的」，因為「她信了由上主傳於她的話必要完成」（同上，45節）。

「聖子的默西亞身份和聖母的使命獲得承認。面對這點，瑪利亞沒有談論自己，而是講述天主，滿懷信任、希望和喜樂獻上讚頌，那是一首每天在晚禱時在教會內迴盪的歌詠，即《讚主曲》。」

救贖之曲

聖史路加記載了聖母的這段讚頌之詞。教宗解釋道，這是「莊重的記述，概括並完成了以色列的祈禱」。聖母這席話引用了聖經的篇章，展現出她不願意獨自歌頌，「卻在與先祖的共鳴中，歡躍於上主對卑微者的憐憫」。

再者，《讚主曲》也是一首「救贖之歌，其基調是以色列獲得自由的記憶」。「瑪利亞詠唱過去的聖寵，卻是當下的婦女，腹中懷著未來。」

天主救世人的工程

這首流傳已久的歌曲可以分成兩部分。教宗闡明：第一部分是「讚頌天主在聖母身上施展的威能、天主子民圓滿遵守盟約的微觀世界；第二部分是天父在祂兒女歷史的宏觀世界中的化工」，通過三個關鍵詞實現，即：記憶、慈悲和許諾。

「上主垂顧了卑微的瑪利亞，在她身上行了『大事』，使之成為上主的母親。祂從出埃及時開始拯救祂的子民，牢記祂對亞巴郎許諾過要廣施祝福（參閱：創十二1-3）。上主、永遠忠信的天主把不間斷的慈愛『世世代代』傾注在忠於盟約的子民身上，如今祂在祂派來救子民脫離罪過的聖子內彰顯救恩的滿全。」

教宗最後總結道，因此，從亞巴郎到耶穌基督，再到基督徒團體，天主的整個救贖工程都囊括在《讚主曲》裡。教宗鼓勵眾人懇求上主施以恩寵，好能「懂得期待祂每個許諾的實現」，並且「幫助我們在生活中接納聖母瑪利亞的臨在」。

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