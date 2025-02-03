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教宗三鐘經：耶穌是救援、光明和反對的記號

教宗方濟各在誦念《三鐘經》前，講解了主日福音中獻耶穌於聖殿的事跡。他指出，「一如太陽在世界上升起，這嬰孩要從罪惡、痛苦和死亡的黑暗中把世界救贖回來」。

（梵蒂岡新聞網）耶穌是救援，是光明，是反對的記號。教宗方濟各2月2日主日在三鐘經祈禱活動中如此表示。他在念經前省思了西默盎用來定義耶穌的這三種「美妙至極的方式」（參閱：路二22-40）。

從未發生的事

當天選讀的福音記載，聖母瑪利亞和大聖若瑟按照法律在天主的居所獻上耶穌，「以牢記生命來自於上主」。然而，當納匝肋聖家的一家三口「實踐以色列子民世代傳承的習俗時，某件前所未聞的事發生了」。

年邁的西默盎和亞納「感動的聲音迴盪在聖殿老舊的石塊間」，他們做了關於耶穌的預言，談及眾所盼望的「耶路撒冷得救贖」。

「天主的確臨在祂的子民中間：但不是住在四面牆內，而是因為祂以人的身份生活在人群之間。這就是耶穌的新意。」

假如說在西默盎和亞納年老時，「發生了改變世界歷史的新事」，那麼聖母瑪利亞和大聖若瑟則驚異於關於耶穌的話，也就是稱之為「救援、光明和反對的記號」。

耶穌是救援、光明和反對的記號

西默盎向天主祈禱，說：「我親眼看見了祢的救援，即祢在萬民之前早準備好的。」（同上，30-31）教宗解釋道，「這始終令我們倍感驚訝：普世的救恩集中在唯一一位的身上！是的，因為在基督內住有整個圓滿的天主性，即祂的聖愛」（參閱：哥二9）。

接著是耶穌的第二個面向：「照耀萬民的光」。教宗闡明，「一如太陽在世界上升起，這嬰孩要從罪惡、痛苦和死亡的黑暗中把世界救贖回來。我們今天也多麼需要光明，需要這光！」

第三點是，西默盎抱在懷中的嬰孩是「反對的記號，為叫許多人心中的思念顯露出來」（參閱：路二34-35）。教宗說：「耶穌揭示了審判整個歷史、其事件，以及我們每個人生命的標準。這標準是什麼呢？是愛：誰若是愛，必獲得生命；誰若是恨，則要死亡。」

在歷史的光明與黑暗中

為此，教宗轉向聚集在聖伯多祿廣場上的人們。他敦促說：「在這與耶穌的相遇的啟發下，我們可以自問：我在生命中等待什麼？我最大的希望是什麼？我心裡渴望見到上主的面容嗎？我是否期待祂對世人的救恩計劃得以彰顯？」

聖父教宗最後懇求「至潔的母親」聖母瑪利亞，願她「在歷史的光明與黑暗中」陪伴我們與上主相遇。

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2025 Feb 03, 10:49

《三鐘經》是紀念天主降生成人無限奧跡的經文，每日誦念三遍，即清晨六點，中午十二點和晚上六點聖堂敲響鐘聲的時刻，因此在中文語境中被稱為三鐘經。而三鐘經的拉丁文名為Angelus，取自第一句“上主的天使向瑪利亞報喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一個單詞。《三鐘經》由三條論及耶穌基督降生成人奧跡的短句和三遍《聖母經》組成。在每個主日和重大瞻禮，教宗都會從梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領聖伯多祿廣場上的信眾一同誦念此經文。念經前，教宗會發表簡短的講話，講解當天的讀經；之後，教宗會問候廣場上的朝聖者。從復活節到聖神降臨節，《三鐘經》由《天皇后喜樂經》代替。後者是一篇紀念耶穌基督復活的經文，以三遍《光榮頌》為結尾。

最新的三鐘經/天皇后喜樂經

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與教宗一起祈禱

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三鐘經

啟：主的天使向瑪利亞報告。
應：她因聖神受孕。
（聖母經一遍）

啟：我是主的婢女。
應：請照祢的話在我身上成就。
（聖母經一遍）

啟：天主聖子降生成人。
應：居住在我們中間。
（聖母經一遍）

啟：天主聖母請為我們祈求。
應：使我們堪當承受基督的恩許。

啟：請大家祈禱：
應：天主求祢把祢的聖寵注入我們心中，我們既因天使的預報，得知祢的聖子降生成人，亦願賴祂的苦難及祂的十字聖架，獲享復活的光榮。因我們的主基督。阿們。

願光榮歸於父、及子、及聖神；起初如何，今日亦然，直到永遠。（三遍）

教宗或宗座降福禮

啟：願主與你們同在。
應：也與你的心靈同在。

啟：願上主的聖名受頌揚。
應：從現在直到永遠。

啟：上主的聖名是我們的助佑。
應：因祂創造了天地。

啟：願全能的天主，聖父，聖子，聖神降福你們。
應：阿們。