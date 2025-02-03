教宗三鐘經：耶穌是救援、光明和反對的記號

教宗方濟各在誦念《三鐘經》前，講解了主日福音中獻耶穌於聖殿的事跡。他指出，「一如太陽在世界上升起，這嬰孩要從罪惡、痛苦和死亡的黑暗中把世界救贖回來」。

（梵蒂岡新聞網）耶穌是救援，是光明，是反對的記號。教宗方濟各2月2日主日在三鐘經祈禱活動中如此表示。他在念經前省思了西默盎用來定義耶穌的這三種「美妙至極的方式」（參閱：路二22-40）。

從未發生的事

當天選讀的福音記載，聖母瑪利亞和大聖若瑟按照法律在天主的居所獻上耶穌，「以牢記生命來自於上主」。然而，當納匝肋聖家的一家三口「實踐以色列子民世代傳承的習俗時，某件前所未聞的事發生了」。

年邁的西默盎和亞納「感動的聲音迴盪在聖殿老舊的石塊間」，他們做了關於耶穌的預言，談及眾所盼望的「耶路撒冷得救贖」。

「天主的確臨在祂的子民中間：但不是住在四面牆內，而是因為祂以人的身份生活在人群之間。這就是耶穌的新意。」

假如說在西默盎和亞納年老時，「發生了改變世界歷史的新事」，那麼聖母瑪利亞和大聖若瑟則驚異於關於耶穌的話，也就是稱之為「救援、光明和反對的記號」。

耶穌是救援、光明和反對的記號

西默盎向天主祈禱，說：「我親眼看見了祢的救援，即祢在萬民之前早準備好的。」（同上，30-31）教宗解釋道，「這始終令我們倍感驚訝：普世的救恩集中在唯一一位的身上！是的，因為在基督內住有整個圓滿的天主性，即祂的聖愛」（參閱：哥二9）。

接著是耶穌的第二個面向：「照耀萬民的光」。教宗闡明，「一如太陽在世界上升起，這嬰孩要從罪惡、痛苦和死亡的黑暗中把世界救贖回來。我們今天也多麼需要光明，需要這光！」

第三點是，西默盎抱在懷中的嬰孩是「反對的記號，為叫許多人心中的思念顯露出來」（參閱：路二34-35）。教宗說：「耶穌揭示了審判整個歷史、其事件，以及我們每個人生命的標準。這標準是什麼呢？是愛：誰若是愛，必獲得生命；誰若是恨，則要死亡。」

在歷史的光明與黑暗中

為此，教宗轉向聚集在聖伯多祿廣場上的人們。他敦促說：「在這與耶穌的相遇的啟發下，我們可以自問：我在生命中等待什麼？我最大的希望是什麼？我心裡渴望見到上主的面容嗎？我是否期待祂對世人的救恩計劃得以彰顯？」

聖父教宗最後懇求「至潔的母親」聖母瑪利亞，願她「在歷史的光明與黑暗中」陪伴我們與上主相遇。

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