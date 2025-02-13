教宗：我們生來不是為了殺戮，但願能找到和平道路

教宗在週三公開接見活動結束時呼籲大家“竭盡全力”終止暴力和衝突：“戰爭總是一場潰敗。”

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各2月12日在週三公開接見活動結束時，再次為世界祈求和平。他說：“我想到許多處於戰爭中的國家。弟兄姊妹們，讓我們為和平祈禱，為和平盡一切努力。你們不要忘記，戰爭始終是一場潰敗。”

接著，教宗表示：“我們生來不是為了殺戮，而是為了讓人們成長。但願能找到和平之路。請你們在日常祈禱中祈求和平。”

與往常那樣，教宗列舉了遭戰爭襲擊的地區，“飽受折磨的烏克蘭，那裡受了很多的苦。然後，你們想想巴勒斯坦、以色列、緬甸、北基伍、南蘇丹，許多處於戰爭中的國家”。“我們要為和平祈禱。為和平懺悔”。

教宗總是關注受苦的人們，他問候講法語的信眾時敦促他們懇求上主，使每個人保持一顆“謙卑和開放”的心，好能聆聽“我們弟兄姊妹的吶喊”。教宗向波蘭朝聖者致意時也提到類似的呼籲，“要在那些被遺棄和生活艱苦的人身上看到耶穌”，尤其要記得病患、孤獨的人和洪災受害者：“你們要幫助他們，並將源自上主的希望帶給他們。”

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