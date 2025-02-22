帕羅林樞機：關於教宗辭職是“無益的曲解想法”

聖座國務卿帕羅林樞機向《晚郵報》表示：唯一重要的是教宗的健康、他的康復、他回到梵蒂岡。聖座教義部部長費爾南德斯樞機：為一種放棄施壓是沒有意義的。

（梵蒂岡新聞網）“我覺得這些都是無益的曲解想法。現在我們考慮的是教宗的健康、他的康復、他回到梵蒂岡：這些才是唯一重要的事”。聖座國務卿帕羅林樞機在接受意大利 《晚郵報》的採訪時，如此回應媒體近日談論教宗方濟各可能辭職的問題，教宗於一週前住進傑梅利醫院。

關於記者問他是否感覺到在梵蒂岡周圍傳播假消息和凶訊的特殊氣氛，樞機答道：“我必須誠懇說，我不知道是否有這樣的陰謀，無論如何，我盡量置身事外。另一方面，我認為在這種情況下，傳播失控的聲音或一些不當的評論是很正常的：這樣的事肯定不是第一次。不過，我不認為有什麼特別的動向，到目前為止，我沒有聽到任何這樣的事。”

帕羅林樞機數天前從布吉納法索返回羅馬，他告訴教宗，如認為有必要，他願意到醫院見他，“但到目前為止還沒有這個需要”。樞機補充道，“在這方面，教宗最好還是受到保護，盡可能少接待訪客，以便得到休息，如此一來所接受的治療也更有效。感謝天主，從傑梅利醫院傳來的消息令人鼓舞，教宗正在康復中。他也在看送來的文件，這表示他的進展良好”。

另一方面，聖座教義部部長費爾南德斯（Víctor Manuel Fernández）樞機接受阿根廷《國民報》（La Nación）採訪，指出“某些團體為一種放棄施壓是沒有意義的。他們近些年來已多次這樣做，而這只能是聖父教宗完全自由的決定，這才是有效的”。他補充道：“我沒有看到一種選舉教宗會議前的氣氛，也沒有看到有關可能繼承人的談論比一年前更多，就是說沒有絲毫特別之處”。他最後表示：“對我而言，重要的是教宗的身體對眼下的治療反應良好。”

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html