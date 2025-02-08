教宗：希望的使者打擊泯滅尊嚴的人口販運

教宗為第11屆“打擊人口販賣祈禱和反思日”發表訊息，敦促大家“盡最大努力”消除因不公和戰爭而產生的剝削和人口販賣。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各在2月8日舉行第11屆“打擊人口販賣祈禱和反思日”之際發表訊息，主題是“希望的使者：共同打擊人口販賣”。教宗寫道，“這是一個複雜且不斷發展的現象，它從戰爭、衝突、飢荒和氣候變化的後果中汲取養料”。

教宗問到，“面對數以百萬陷入這現代奴役的人們，尤其是婦女和兒童、青年、移民和難民，如何才能繼續抱有希望？”從何處獲得新的動力“來打擊人體器官和組織的販賣、對兒童的性剝削、強迫勞動，以及毒品和武器販賣？”“我們如何知道世界上發生的這一切，而不失去希望？”

對此，教宗的回答簡單明瞭。他說：“只有將目光投向基督，即我們的希望，我們才能找到更新承諾的力量，不屈服於問題和悲慘情況的層面，而是在黑暗中努力點燃光的火焰，聚集在一起的火光能照亮黑夜直到黎明。”

火光正是與這禍端抗爭的青年。教宗寫說，“他們告訴我們，需要成為希望使者，以堅韌和愛共同行動；需要和受害者及倖存者站在一起”。只有在天主的助祐下，才能克服認為人口販賣永遠無法剷除的誘惑。

上主的神為我們指明道路，祂“教導我們首先要以關懷和憐憫的心去聆聽那些經歷過人口販賣的人，幫助他們重新站起來，與他們一起找到解救他人和防患於未然的最好方法”。

教宗“籲請全球做出回應，共同努力”與人口販賣這一現象抗爭。他也邀請各國政府和不同組織一起工作，“推動捍衛人性尊嚴的舉措，消除一切形式的人口販賣，促進世界和平”。

在這項工作中，教宗懇求聖女柏姬達的保護。這位年輕的蘇丹修女在很小的時候就成了人口販賣受害者，她是努力打擊這一現象的象徵性人物。最後，教宗敦促說，“在這禧年中，作為‘希望的朝聖者’，我們也要一起在打擊人口販運的道路上前行”。

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