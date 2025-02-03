教宗呼籲信基督的執政者在禧年促使戰爭結束

教宗2日誦念《三鐘經》後敦促負有責任的人盡最大努力促使正在進行的衝突結束。他也提到隔天於梵蒂岡舉行的國際兒童權利會議。

（梵蒂岡新聞網）戰爭輕視生命，戰爭對所有人而言都是一場潰敗。教宗方濟各2月2日主日帶領信眾誦念《三鐘經》後如此詮釋戰爭。他籲請執政者在希望的禧年之際，付出更大的努力。

教宗說：“我再次重申，要向‘戰爭’說不。它摧毀一切，摧毀生命，並導致人輕視生命。我們不能忘記戰爭始終是一場潰敗。在這禧年裡，我再次呼籲，尤其是向信基督的執政者發出呼籲，要在談判上盡最大努力，以終止所有正在進行的衝突。”

教宗也提到幾個主要戰場。他說，“讓我們為飽受磨難的烏克蘭、巴勒斯坦、以色列、黎巴嫩、緬甸和蘇丹，以及北基伍的和平祈禱”。

當天，意大利舉行維護生命日。教宗說，“我與意大利主教們一起，感謝許多樂意接納生命禮物的家庭，鼓勵年輕夫婦不要害怕生育子女。我向意大利捍衛生命的運動致意，它滿50年了”。

此外，教宗也提到隔天2月3日在梵蒂岡召開的國際兒童權利會議，他也出席會議。本次會議的主題為“愛他們，保護他們”。教宗說：“這是一次獨特的機會，讓全世界關注與兒童生活有關的最迫切問題。我邀請你們一起為會議取得成功祈禱。”

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