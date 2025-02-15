教宗：教會應是友愛的大家庭，所有人都有同等的尊嚴

教宗接見“論教會在現代世界基金會”成員，提到梵二大公會議這份憲章的精神旨在實現“普世的友愛團結”。

（梵蒂岡新聞網）梵二大公會議文獻《論教會在現代世界》牧職憲章提醒我們，所有教會成員，最弱小者和遭排斥者，都“在基督內合一”，在一個“普世弟兄情誼”中享有“同等尊嚴”。教宗方濟各2月14日在聖瑪爾大之家接見“論教會在現代世界基金會”成員時如此表示。

該基金會致力於在世界各地推動社會援助和文化保護計劃。教宗在講稿中提到梵二大公會議文獻《論教會在現代世界》牧職憲章，這個基金會正是由此所取的名字。教宗指出，“教會的同道偕行精神在團結關懷，尤其是關懷那些深受苦難的人中體現出來”。

教宗為基金會所做的工作，特別是“照顧最貧困者”表示感謝。該基金會使《論教會在現代世界》牧職憲章“富有成效”，因為這憲章強調了教會在現代世界上的作用。這份文獻指出，教會所有成員都屬於同一身體、同一個“大家庭”，他們通過“聖神，也就是天主聖愛”，保持合一及團結。

“這聖神的力量使我們成為天主聖愛的工具。祂渴望接近所有人，一視同仁”。

最後，在這個以“希望的朝聖者”為主題的禧年中，教宗感謝在場的所有成員：你們是“許多受苦者和沮喪者的希望之源”，通過“你們的工作，讓他們感受到天主在痛苦中輕柔撫慰他們、安慰他們”。

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