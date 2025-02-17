教宗：藝術是平息一切戰爭吶喊的普世語言

教宗因支氣管炎在羅馬傑梅利醫院接受治療，聖座新聞室公布了16日主日三鐘經的講稿。他在稿件中問候禧年藝術家活動的參與者，籲請眾人為處於戰爭中的國家祈禱。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各因支氣管炎目前在羅馬傑梅利醫院接受治療。聖座新聞室2月16日公布了主日三鐘經的講稿。在舉行“禧年的藝術家慶典”之際，教宗提醒說，藝術本身具有傳播和平的力量。他也很抱歉無法親自主持禧年藝術家慶典的彌撒。

教宗說：“我對聖座文化教育部籌備的這次活動表示感謝。本活動提醒我們藝術的重要性，藝術是傳播美和團結各民族的普世語言，有助於為世界帶來和諧、平息戰爭的吶喊。我願意向所有參與這禧年慶典的藝術家致意：我希望臨在於你們中間，就如你們所知道的，我目前在傑梅利醫院，因為我需要稍微治療我的支氣管炎。”

教宗也感謝那些這幾天以關切之情和祈禱陪伴他的人。他說，“我也向這醫院的醫生和醫療人員的照護表示感謝：他們履行一項極其寶貴且非常辛苦的工作，讓我們以祈禱支持他們！”

最後，教宗再次為處於戰爭中的國家祈禱。“我籲請大家繼續為飽受磨難的烏克蘭、巴勒斯坦、以色列和全中東，以及緬甸、基伍和蘇丹的和平祈禱。”

教宗邀請將信眾將自己託付於聖母瑪利亞，願她幫助我們“像她那樣，成為詠唱美的歌者、創造美的匠人，那是為世界帶來救恩的美好”。

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