天主子民齊聚聖伯多祿廣場，為教宗公念《玫瑰經》

聖座國務卿帕羅林樞機2月24日晚上在聖伯多祿廣場帶領信眾誦念《玫瑰經》，數以百計的信眾為教宗的康復祈禱。樞機、主教和聖座部會成員也在場同聲祈禱。

（梵蒂岡新聞網）2月24日，教宗方濟各住院治療的第10天，聖座國務卿帕羅林樞機晚上9點在聖伯多祿廣場帶領信眾誦念《玫瑰經》，祈願教宗方濟各「恢復健康」。數以百計的信眾響應號召，儘管當天下午羅馬大雨滂沱、公交罷工，他們依然前來梵蒂岡，在《病人之痊》聖母像前公念《玫瑰經》。

帕羅林樞機表示，「《宗徒大事錄》記載，伯多祿被關在監獄時，教會熱切祈禱。兩千年來，基督徒為處於危險或生病的教宗祈禱。這幾天聖父教宗方濟各在傑梅利綜合醫院住院，基督信徒各自或集體為他向上主獻上懇切的祈禱」。

樞機說，「從今晚開始，我們也願意公開齊聚在教宗寓所這裡，公念《玫瑰經》。我們呼求病人之痊聖母，將他託付於至聖童貞瑪利亞強而有力的轉禱中。她是對我們呵護備至的母親，願聖母在這生病和考驗的時刻扶持教宗，保佑他早日恢復健康」。

參加這項祈禱活動的信友來自世界各地：有西班牙修女、華人教友團體、菲律賓司鐸等等。一名在蒙古傳教多年的哥倫比亞司鐸說：「這是艱難的時刻，但我們與他同在。」

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