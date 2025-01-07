教宗首次為聖座部會任命女部長

教宗方濟各1月6日任命聖母神慰傳教會布蘭比拉修女為聖座奉獻生活及使徒團體部部長，同時任命范達民樞機為副部長。布蘭比拉修女是在聖座部會中的首位女性部長。

(梵蒂岡新聞網)教宗方濟各1月6日任命聖母神慰傳教會布蘭比拉（Simona Brambilla）修女為聖座奉獻生活及使徒團體部部長，同時任命范達民（Ángel Fernández Artime）樞機為該部會的副部長。

布蘭比拉修女從2023年10月7日起即已擔任了該部會的秘書長。繼2021年斯梅里利(Alessandra Smerilli)修女被任命為聖座促進人類整體發展部秘書長之後，布蘭比拉修女是第二位在聖座部會擔任領導職務的女性。

布蘭比拉修女曾在非洲莫桑比克傳教，並於2011年至2023年期間任聖母神慰傳教修女會總會長。2019年7月8日，教宗首次為聖座奉獻生活及使徒團體部任命了7名女性成員。隨後，布蘭比拉修女被選為該部會的秘書長。

教宗方濟各自2013開始其宗座牧職以來，在聖座服務的女性人數顯著增加。根據聖座和梵蒂岡城國2013年至2023年間的數據顯示，女性比例從將近19.2%上升至23.4%。按照教宗2022年發表的《你們去宣講福音》宗座憲章的精神，教宗在未來有可能任命平信徒，也包括女性平信徒領導一個聖座部會並成為部會的首長，而部會首長的職位以前是保留給樞機和總主教擔任。

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