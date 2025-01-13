美國總統拜登將自由勳章授予教宗方濟各

即將卸任的美國總統元月11日再次與教宗方濟各通電話。他們兩人原本應該於本月10日在梵蒂岡見面，卻因洛杉磯大火而取消行程。拜登選擇將勳章授予教宗，是因為教宗致力於和平、孩童及保護地球。2004年，布什曾將勳章授予若望保祿二世。

（梵蒂岡新聞網）美國即將卸任的總統喬·拜登（Joe Biden）將傑出總統自由勳章授予教宗方濟各，這是該國的平民最高榮譽。美國領導人元月11日與教宗方濟各通電話時，親自傳達這個消息。眾所周知，他們兩個人原本應該於本月10日週五在梵蒂岡私下舉行會晤，也就是在拜登總統任內最後一次國際訪問期間會面。然而，洛杉磯大火的緊急危難導致這次旅行取消。

再次通電話

因此，授勳的消息在元月11日的電話會談中傳達。此前，教宗與拜登總統去年12月20日通過電話，重點討論了人權議題，教宗對美國聯邦監獄的死刑犯表達關切。那次電話會談後，拜登決定將37名男女的死刑改為無期徒刑。

在去年年底的電話會談後，白宮的公告指出，拜登感謝教宗不斷致力於「減輕全球的苦難，包括推動人權並保護宗教自由的工作」。事實上，正是這些動機促使美國領導人選擇教宗為授勳對象。

大約一週前，19位政治界和藝術界的傑出人士已經獲得勳章。「他們對美國的繁榮、價值或安全，對世界和平，或對其他重要的社會、公共或私人努力，作出了堪為表率的貢獻。」當時就有一些觀察者指出，授勳者人數沒有依循慣例達到20人。顯然，拜登要把這個驚喜留在他的羅馬之行揭曉。

授勳動機

美國白宮在公告中解釋頒發勳章的動機。公告寫道：「豪爾赫·貝爾格里奧（Jorge Bergoglio）年輕時，在信仰引領他與耶穌會士一起生活前，尋求投身於科學事業。數十年來，他在整個阿根廷為沒有聲音和脆弱的人服務。作為教宗方濟各，他服務窮人的使命從未停歇。作為慈愛的牧者，他喜樂地回答孩子們有關天主的疑問。作為嚴格的導師，他吩咐我們為和平奮鬥並保護地球。作為親切的領袖，他接近不同的信仰。身為第一位來自南半球的教宗，教宗方濟各不同於歷任前人。最重要的是，他是人民的教宗，是閃爍在全世界的一束信望愛三德之光亮。」

拜登的貼文

拜登總統已把勳章交給聖座駐美國大使皮埃爾（Christoph Pierre）樞機，並在他的X平台賬戶上張貼照片。拜登在貼文中解釋道：「教宗方濟各，您的謙遜和風範溢於言表，您對眾人的愛無可比擬。作為人民的教宗，您是照亮全世界的一束信望愛三德之光亮。今天，我很榮幸將傑出總統自由勳章頒給教宗方濟各。」

若望保祿二世的前例

這並非首次有教宗獲得美國總統的勳章：早在2004年6月4日，時任美國總統布什（George W. Bush）就已在訪問梵蒂岡期間將自由勳章授予若望保祿二世教宗。

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