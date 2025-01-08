教宗向東方教會弟兄姐妹祝賀聖誕節：我為和平祈禱

依循儒略曆的東方教會信徒於元月7日慶祝聖誕節。教宗方濟各在其社交平台X的賬戶上寫道，他關懷“那些因正在進行的衝突而受苦的人”，並為他們祈禱。

（梵蒂岡新聞網）在東正教會和天主教東方禮教會依循儒略曆於元月7日慶祝聖誕節的機會上，教宗方濟各當天在其X社交平台的賬戶上，引用了前一天主顯節在誦念《三鐘經》時的問候語，向7日“慶祝聖誕節的東方禮天主教會團體致以最親切的問候”，並特別保證為那些因“正在進行的衝突而受苦的人”祈禱。“願耶穌、和平的君王，給所有人帶來和平與安寧”。

在約旦河西岸白冷城的慶祝活動，由耶路撒冷東正教希臘禮德奧斐洛三世（Teofilo III）宗主教主持。由於以色列和哈瑪斯之間在加沙正在進行的戰爭，以及該地區的緊張情勢，這是一個低調慶祝的聖誕節。

埃及東正教科普特禮教會領袖塔瓦德羅斯二世祝賀信徒節日快樂。他說，“當上主進入世界時，祂選擇了嬰孩的姿態，藉此成就了大事。那麼，我們要懂得，在天主手中，所有小事都將成為大事”。

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