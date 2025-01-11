教宗：我們要將希望視為禮物，並將其與人分享

教宗接見法國“傳教大會”負責人，勉勵他們在人們具體的日常生活中傳播信仰。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各元月10日在梵蒂岡接見了法國“傳教大會”的50名負責人，鼓勵他們將希望視為“禮物”，在因戰爭、不公正和個人主義而受傷的世界中分享希望。

“傳教大會”是於2015年在法國發起的一項倡議，每年舉行為期3天的會議，有許多人參與，共同省思、交流和分享福傳經驗。下次會議將於今年11月7日至9日在法國貝爾西舉行。教宗邀請在場的人，特別是在剛剛開始的禧年中，成為希望的見證人，並指出“福音的喜樂源於耶穌，凡與祂相知相遇的人，其心靈和生命必充滿這喜樂”。

接著，教宗說，“成為朝聖者意味著在教會中同行”，也要有“勇氣走出去，去與他人相遇”，福音的言語開闢新的道路。傳教“固然對耶穌燃起熱愛，同時也對祂的百姓燃起熱愛（參閱：《福音的喜樂》宗座勸諭，268號）”，傳教會給團體帶來希望。

在一個有“戰爭、許多不公正”和“被個人主義撕裂”的世界中，希望常常受到考驗。教宗說，“我們基督徒帶來了確定性：即基督是我們的希望。祂始終是希望之門。祂是這個世界的好消息！”希望是“要分享的禮物，是要傳遞的光”。

教宗邀請在場的人不要害怕回應成為傳教士的召叫，也敦促他們推動老人和青年之間的相遇，幫助後者去發現基督，在信仰中成長，勇於做出勇敢的選擇，成為基督的傳教使徒，“福音生活的見證人”。

最後，教宗叮囑“傳教大會”負責人陪伴男女青年，“願他們在他們的家庭、學校和工作場所成為希望的匠人”。

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