教宗寫序：無法想像一個沒有基督徒的伊拉克

教宗方濟各為克普的新書寫序，書名是《伊拉克的基督信仰遺產》。此書目前只有德文版。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各日前為德國作家克普（Matthias Kopp）的新書提筆寫序，表明伊拉克始終在他心中占有一席之地。這本著作的書名是《伊拉克的基督信仰遺產》，作者克普是一位神學知識淵博的記者，擔任德國主教團的發言人，去年12月獲任命為聖座傳播部顧問。

這本新書回顧了伊拉克的基督信仰史，深入探討教宗方濟各2021年在該國的旅行，以及聖座在那裡的外交工作。為此，教宗在書序中首先「懷著感激之情思念他在伊朗的使徒訪問，以表達對該國基督徒和所有善心人士的情感與關懷」。教宗強調，「他們始終在他的內心和祈禱中占有一席之地」。

儘管伊拉克必須面對許多困難，但是教宗依然對該國「抱持希望」，因為那裡蘊含了「特別的潛力」。教宗解釋道，「這潛力主要是伊拉克的人民，所有參與公民社會重建的人、推動國家民主的人，以及致力於不同宗教之間真心誠意且實事求是交談的人」。正因如此，教宗指出，他與什葉派團體領導人西斯塔尼（Grand Ayatollah di Najaf Sayyid Ali Al-Sistani）的會晤具有指標性意義。

他寫道：「那次會晤意在向全世界發出訊號：以宗教的名義施暴是濫用宗教。作為宗教信徒，我們有義務締造和平，而且我們必須活出、教導並傳遞這和平。」

接著，教宗表示，「基督信仰兩千年歷史的豐富遺產在科學層面幾乎沒有加以探索」。因此，在克普的這部作品裡，這些遺產和歷史在其宗教科學的背景下得到闡述，教宗對此表示欣喜。該書的作者尤其關注「教會在伊朗的努力，以及聖座通過其外交代表的工作」，從而「反映出教宗關切伊拉克和生活在那裡的基督徒」。

教宗最後強調，無法想像「一個沒有基督徒的伊拉克」，因為基督徒與其他宗教信徒一起為國家的獨特身份作出有力的貢獻。教宗祝願伊拉克及其百姓在中東和世界上讓人看到，在差異中和睦共處是可能的。

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