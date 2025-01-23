教宗接見希爾頓基金會：修女應當接受培育

教宗方濟各接見希爾頓基金會成員，讚許他們不知疲倦地扶持窮人並支持修女們的培育。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各元月22日在梵蒂岡接見了希爾頓基金會成員，讚賞他們持續服務窮人及弱勢群體的工作，表揚他們在培育修女、幫助教會克服父權思想方面的貢獻。該基金會創建於1944年，除了關注弱勢群體以外，也支持天主教會的修女培育。

憐憫是接近他人的苦難

教宗在展開例行的週三公開接見活動以前，先問候了希爾頓基金會成員。教宗讚許他們「懷著熱情和憐憫之心」致力於促進世界上最有需要者的人性尊嚴。

教宗將該基金會的工作與慈善撒瑪黎雅人的比喻相提並論。教宗提醒道，唯一可以俯視他人的理由是要攙扶跌倒的人站起來。教宗敦促他們以此原則作為使命的核心。

此外，教宗也鼓勵該基金會成員不可忘記「憐憫」的本質，即分享人性經驗。教宗解釋道：「憐憫不是丟塊銅板在其他人手中，連眼神接觸也沒有。相反地，憐憫是接近他人的苦難，並且與他感同身受。」

培育修女

在講話中，教宗大幅談論了希爾頓基金會對修女的支持，包括培育年輕修女和照顧年邁修女。這是基金會創始人康拉德·希爾頓（Conrad Hilton）的理念。

教宗提到該基金會與梵蒂岡多個部門進行合作，以提升修女的專業素養和傳教精神。教宗強調，為了修女至關重要的使命，教會迫切需要在修女的進修和培育方面做投資。

教宗指出，比起對聖職人員的投資，教會過去給修女們的資源實在是少之又少。這是出於把婦女和修女當成「次等」公民的錯誤觀念。

然而，修女們迫切需要進修和培育，因為「在前沿、在邊緣地帶，以及在窮人中間的工作，需要受過培育且稱職的人才」。

改變教會內聖職人員至上的觀念和父權思想

教宗嘉許希爾頓基金會幫助教會走出父權思想和聖職人員至上的觀念。

同時，教宗也指出一些女性承擔決策性職務的進展，例如在梵蒂岡有幾名女性獲任命擔任領導角色。教宗最近任命了一名修女擔任聖座修會部部長，而且很快就要任命另一名修女擔任梵蒂岡城國政府主席。

憐憫、接近、溫柔

教宗最後感謝希爾頓基金會「不知疲倦的服務」，並重申天主的三個態度是憐憫、接近和溫柔。

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