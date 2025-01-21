教宗：基督徒絕不可停止為脆弱的和平之恩祈禱

教宗方濟各接見從芬蘭來的大公運動代表團，他們在主保聖亨利瞻禮的機會上前來羅馬朝聖。教宗敦促他們「繼續促進基督信仰的不同教派和教會團體團結一心、齊聲讚美上主」。

（梵蒂岡新聞網）「我們絕不可停止為如此珍貴又脆弱的和平之恩獻上祈禱。」教宗方濟各元月20日在梵蒂岡宗座大樓樞密會議廳接見芬蘭大公運動代表團，提到該國主保聖亨利的這份邀請。該代表團正是在聖亨利主保瞻禮的機會上前來羅馬朝聖的。這些信義宗信徒、天主教徒和東正教徒在各自教會領導人的帶領下前來晉見教宗，聖座促進基督信徒合一部部長科赫樞機也在場。

懷著希望邁進

教宗稱他們是「希望的朝聖者」，在這2025聖年並肩前行。「在這信仰的旅途上，我們因《致希伯來人書》而得到堅定，這書信寫道，我們應「堅持所明認的望德，毫不動搖，因為應許的那位是忠信的」（十23）。

教宗強調說：「要懷著希望邁進，懷著希望邁進。」這希望的「聖人像」正是聖亨利。教宗稱他有如「希望的信使」，並敦促眾人努力不懈地為脆弱的和平之恩祈禱。教宗說：「我們必須為和平祈禱。」

基督信仰不同教派和教會團體的合一

與此同時，聖亨利「是天主所賜的合一象徵，因為他的瞻禮繼續促使基督信仰的不同教派和教會團體團結一心、齊聲讚美上主」。教宗期勉道，「但願你們在羅馬的朝聖能有那欽崇三位一體的天主的聖詠歌聲和音樂相伴，這個事實是大公運動讚頌天主的美妙記號。謝謝聖詠團！歌唱是雙倍的祈禱！」

《尼西亞信經》是非凡的「信仰樂譜」

延續音樂的主題，教宗指出，「我們大家共同擁有的《尼西亞信經》是非凡的信仰『樂譜』。這個『真理的交響曲』就是耶穌基督，祂是交響曲的中心」。「誰若是聆聽這『真理的交響曲』，不光是用耳朵聽，更是用心去聽，他將會受到天主奧秘的觸動。洋溢著愛的天主在祂的聖子內向我們伸出手。以此忠信之愛為基礎的望德，必不叫人蒙羞！永遠不要忘記這點：望德不叫人蒙羞」。教宗最後邀請在場眾人「為這道成肉身的愛作見證」：這恰恰是「我們大公運動的使命」。

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