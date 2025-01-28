教宗：傳述善、編織網，以對抗絕望和不實信息

教宗方濟各接見約250名地方主教團傳播委員會的負責主教和傳播辦公室主任，提醒他們傳播是「愛的行動」。

（梵蒂岡新聞網）唯有團結一心，才能傳揚我們所遇見的美，並能編織一張網來救我們脫離「絕望和不實信息的海」。教宗方濟各元月27日上午在梵蒂岡克萊孟廳接見約250名地方主教團傳播委員會負責主教和傳播辦公室主任，對他們作出這個叮囑。

在禧年傳播界慶典的背景下，這些主教和主任於元月27日至29日在羅馬出席國際會議，省思傳播的具體方式、在絕望中撒播希望種子的方法，以及如何治療「分裂的病毒」，避免教會只按照「企業行銷的規則」行事。

為此，教宗提出一連串良心省察的問題：「我們是否懂得見證出人類歷史不會在死胡同裡結束？我們如何指出一個不一樣的未來願景，指向一個還沒寫過的未來？我喜歡『書寫未來』這個表達方式。現在輪到我們來書寫未來。」

看見並傳述善的召叫

各地主教團傳播委員會主席和傳播辦公室主任的任務屬於「機構性的服務」，它同時也是「對每個受洗者的召叫」教宗表示，「每個基督徒都蒙召看見並傳述善的故事。糟糕的新聞則排除善的故事，只把空間留給邪惡」。教宗並非勸人把邪惡隱藏起來，而是鼓勵人們「必須把邪惡挪走，激發提問和答案」。

傳播是愛的行動

為此，教宗提出兩大行動：一起做和編織網。懷著愛，我們也能「讓犯錯者參與其中」，「將分裂的部分彌合起來」，「不灰心喪志，卻撒播希望的種子」。教宗強調，撒播希望的種子不同於傳播樂觀態度。

談到「編織網」，教宗邀請眾人省思「漁夫的網，以及耶穌邀請伯多祿成為捕人的漁夫的事跡」。「所以要編織網，將能力、知識和貢獻放在這張網上，好能以恰當的方式提供信息，救所有人脫離絕望和不實信息的海」。

這也可以「借助數字時代的新工具」來實現。教宗告誡眾人「不可將科技奉為偶像」，卻要善用科技，「更努力地編織網」。

教宗最後表示，他最擔心的不是人工智能，而是我們每個人的心智沒有得到應有的發展。

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