教宗接見在梵蒂岡維持治安的意大利警員

教宗接見意大利駐梵蒂岡公共安全監察局的領導人和警員，對他們為保護聖座和朝聖者所做的工作表示感謝。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各元月24日接見了負責在梵蒂岡城國治安工作的意大利安全部門的警務人員，對他們進行的日常工作表達感激之情。

教宗說，“我知道，這是你們的工作，是一個艱鉅的任務，需要隨時待命和勇氣”，你們工作時需要謹慎的態度、“注意每個細節、耐心和甘願做出犧牲”。事實上，“安全是一種看不見的財富，當我們缺乏安全感時，才會意識到它的重要性”。

接著，教宗提到聖年，這是一個讓我們自己找到天主的方式。他說，“跨聖門是一個象徵，一個基督信仰的象徵，耶穌親自說過，‘我是門’（參閱：若十7），跨過聖門也是一個渴望表達重新開始的標記，這是一個美好的智慧：重新開始，每天要再出發。總是向前邁進一步”。

最後，教宗再次感謝在場的所有人，為男女警衛人員及他們的家人祈禱。他親切地說道：“當主日天，我的秘書們去探望你們，給你們帶去巧克力或者其他禮物時，這是表達我對你們的關心。”

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html