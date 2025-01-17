教宗：我們一起拒絕暴力邏輯，為公益合作

教宗接見來自阿爾巴尼亞的宗教代表團成員，他說，“跨宗教對話在建設一個修和、正義與和平的未來方面發揮著獨特作用”。

（梵蒂岡新聞網）“在這艱困時期，我們大家蒙召拒絕暴力與不和的邏輯，接受相遇、友誼與合作的邏輯，以追求公共利益。”教宗方濟各元月16日在梵蒂岡宗座大樓接見來自阿爾巴尼亞的宗教代表團時如此表示。該代表團由地拉那的拜克塔什穆斯林團體領袖卜拉希馬伊（Haxhi Baba Edmond Brahimaj）帶領。

教宗在講話中說，“每次宗教領袖本著相互尊重的精神聚會，並且通過對話、相互理解與合作，努力促進相遇文化時，我們對一個更美好和更正義的世界的希望就會得到更新和確認。我們的時代多麼需要這希望！”

接著，教宗指出，天主教會、阿爾巴尼亞和拜克塔什團體之間的友好關係“對我們所有人大有裨益”。教宗希望“這關係能不斷得到加強，為各民族間的兄弟情誼與和平共處服務”。“我們的宗教信仰幫助我們更清楚地接受這些基本價值，讓所有不同的聲音聯合譜成高尚而和諧的樂曲”。

教宗也提到拜克塔什團體和天主教會之間許多兄弟般的相遇時刻，比如1993年為巴爾幹半島祈求和平的祈禱活動、2011年在亞西西舉行的世界和平祈禱日。教宗“深信”，拜克塔什團體與在阿爾巴尼亞的其他穆斯林、基督徒和所有其他宗教信徒，“不僅在該國內部，而且在東西方之間”，能成為“和解與相互充實的橋樑”。

最後，教宗指出，“儘管目前面臨挑戰，但跨宗教對話在建設一個世界各國人民，尤其是青年熱切渴望的修和、正義與和平的未來方面，發揮著獨特作用”。

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