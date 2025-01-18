教宗：在災難和衝突中，宗教領袖將人類導向和平的文化

教宗方濟各接見蒙古佛教代表團。他表示，「在自然災害和人類衝突的背景下，聖年敦促我們共同建設一個更和睦的世界」。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各元月13日在梵蒂岡接見了從蒙古來的佛教徒代表團。他回憶起2023年在蒙古的訪問，並強調宗教信徒在促進和平方面的使命。

聖座與蒙古人民的友誼

這是蒙古該佛教團體的首次來訪。教宗稱之為聖座與蒙古人民之間「友好且持久關係」的記號。他由此提及2023年9月份在蒙古的牧靈訪問，當時他與11名不同宗教的領袖舉行聚會。

宗教更新

接著，教宗的思緒回到更早的時期，即上個世紀90年代的蒙古。該國當時經歷了「深層的宗教更新」，佛教也對此貢獻良多。

「復興傳統靈修並將它們融入國家的發展當中，蒙古恢復了其豐富的宗教遺產，同時展現出它為民主轉型的成功作出的努力。」

致力於宗教自由與對話

此外，教宗也讚賞該代表團「致力於宗教自由和跨宗教的交談」。他們「為所有傳統培養了互相尊重的環境，促使社會不只是物質繁榮，更具備友愛團結的基本價值」。「宗教促進這些價值，並在建設一個更公正、更有凝聚力的社會方面發揮重要作用」。

促進和平的具體行動

然後，教宗把焦點放在禧年上，在基督信仰傳統內，禧年是「朝聖、修和與希望的時期」。教宗說：「在自然災害和人類衝突的背景下，這聖年敦促我們致力於同一個目標，即：建設更和睦的世界，促進各民族之間的和諧，對我們共同的家園也是如此。」

教宗最後祝願該代表團在羅馬旅途愉快。願他們與聖座宗教交談部的會晤有助於「加深合作，促進一個基於對話、友愛、宗教自由、正義與社會和諧的社會」。

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