教宗：蓋朗熱神父是信仰更新的燈塔、祈禱的導師

在本篤會索萊姆聖伯多祿隱修院的創建者和首位院長蓋朗熱神父離世的150週年紀念之際，教宗方濟各致函該隱修院，指出在重新發現禮儀是「教會語言」，以及在復興法國本篤會方面，蓋朗熱神父的關鍵角色。

（梵蒂岡新聞網）法國索萊姆聖伯多祿隱修院首位院長、天主的忠僕蓋朗熱（Prosper Guéranger）神父於1875年元月30日安息主懷。在他辭世150週年的機會上，教宗方濟各致函聖本篤會法國母院的現任院長克姆林（Geoffrey Kemlin）神父，對所有奉獻一生追隨蓋朗熱神父「這位教會忠僕足跡」的人表達他的鼓勵和關懷。

幫助人們接近禮儀之美

《聖詠》第103篇的這句「我的靈魂，請向上主讚頌」陪伴蓋朗熱神父度過了人生的最後時刻。教宗方濟各提到，他的幾位前任都對蓋朗熱神父表示讚許，一方面是繼本篤會於1789年法國大革命遭到打壓後，蓋朗熱神父促進了本篤會隱修生活在該國的復興，另一方面是他致力於推廣對耶穌聖心和童貞聖母瑪利亞的敬禮，對聖母無染原罪始胎的信理定義作出貢獻。

除此之外，教宗方濟各也讚賞蓋朗熱神父「忠於聖座和伯多祿繼承人，特別是在禮儀領域，而且在靈性上發揚父愛」。

蓋朗熱原本是教區司鐸，後來成為本篤會隱修士。他經常使用《羅馬彌撒經書》來做日課，為法國各教區恢復「禮儀上的合一」帶來啟迪。他的這份心意體現在《禮儀年》這部著作的撰寫上，其目的是幫助司鐸和平信徒接近「禮儀的美好和富饒」。誠如教宗方濟各在《我渴望而又渴望》宗座牧函中所言，禮儀是「基督徒靈修的首要泉源」。

做司鐸與平信徒的靈性父親

院長蓋朗熱神父在著作中極力表示，「教會的祈禱」最能中悅天主，因此強而有力。他寫道：「與教會一同祈禱的人是有福的。」教宗方濟各祈願，蓋朗熱神父這一席話能啟發今日的教會團體，使她獻上「那能表達其合一的祈禱」。

1833年7月11日，蓋朗熱神父與三名同伴一起前往索萊姆的古老修道院，不僅把它變成本篤會重生的核心，也使之成為信友的參照點：父親、母親和孩子們，以及每一個尋求靈性建議的人，都會前來隱修院。這份父愛成了常新的「祈禱滋味」，以及對教會的熱愛。

隱修生活孕育力的榜樣

2023年11月8日，法國主教團對蓋朗熱神父的列真福品案表示贊同。教宗方濟各在信函的結尾祝願，這位司鐸能繼續在忠信的天主子民身上結出「聖德的果實」，始終「在教會的心裡為隱修生活的孕育力作出活見證」。

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