教宗：蓋朗熱神父是信仰更新的燈塔、祈禱的導師
（梵蒂岡新聞網）法國索萊姆聖伯多祿隱修院首位院長、天主的忠僕蓋朗熱（Prosper Guéranger）神父於1875年元月30日安息主懷。在他辭世150週年的機會上，教宗方濟各致函聖本篤會法國母院的現任院長克姆林（Geoffrey Kemlin）神父，對所有奉獻一生追隨蓋朗熱神父「這位教會忠僕足跡」的人表達他的鼓勵和關懷。
幫助人們接近禮儀之美
《聖詠》第103篇的這句「我的靈魂，請向上主讚頌」陪伴蓋朗熱神父度過了人生的最後時刻。教宗方濟各提到，他的幾位前任都對蓋朗熱神父表示讚許，一方面是繼本篤會於1789年法國大革命遭到打壓後，蓋朗熱神父促進了本篤會隱修生活在該國的復興，另一方面是他致力於推廣對耶穌聖心和童貞聖母瑪利亞的敬禮，對聖母無染原罪始胎的信理定義作出貢獻。
除此之外，教宗方濟各也讚賞蓋朗熱神父「忠於聖座和伯多祿繼承人，特別是在禮儀領域，而且在靈性上發揚父愛」。
蓋朗熱原本是教區司鐸，後來成為本篤會隱修士。他經常使用《羅馬彌撒經書》來做日課，為法國各教區恢復「禮儀上的合一」帶來啟迪。他的這份心意體現在《禮儀年》這部著作的撰寫上，其目的是幫助司鐸和平信徒接近「禮儀的美好和富饒」。誠如教宗方濟各在《我渴望而又渴望》宗座牧函中所言，禮儀是「基督徒靈修的首要泉源」。
做司鐸與平信徒的靈性父親
院長蓋朗熱神父在著作中極力表示，「教會的祈禱」最能中悅天主，因此強而有力。他寫道：「與教會一同祈禱的人是有福的。」教宗方濟各祈願，蓋朗熱神父這一席話能啟發今日的教會團體，使她獻上「那能表達其合一的祈禱」。
1833年7月11日，蓋朗熱神父與三名同伴一起前往索萊姆的古老修道院，不僅把它變成本篤會重生的核心，也使之成為信友的參照點：父親、母親和孩子們，以及每一個尋求靈性建議的人，都會前來隱修院。這份父愛成了常新的「祈禱滋味」，以及對教會的熱愛。
隱修生活孕育力的榜樣
2023年11月8日，法國主教團對蓋朗熱神父的列真福品案表示贊同。教宗方濟各在信函的結尾祝願，這位司鐸能繼續在忠信的天主子民身上結出「聖德的果實」，始終「在教會的心裡為隱修生活的孕育力作出活見證」。
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