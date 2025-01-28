教宗2025年世界病人日文告：望德使我們在磨難中更堅強

教宗方濟各為第33屆世界病人日頒布文告，指出天主通過相遇、恩典和分享來親近受苦者。與此同時，通常每三年舉行一次的世界病人日隆重慶典，將順延至2026年進行。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各在第33屆世界病人日文告中提出病人和照護者內心深處的諸多問題。「當我們親身忍受嚴重病痛、殘疾，或許治療費用超過我們能力範圍時，我們如何保持堅強？除了自身的病痛以外，當我們看見摯愛在我們身邊覺得幫不上忙時，我們如何能夠堅強下去？」

儘管「望德不叫人蒙羞」（羅五5），而且實際上望德「在磨難時刻使我們堅強」，這份信心有時也會在病痛的具體處境中遇到困惑。教宗指出，在此情況下，我們感到需要一份高過於我們自身力量的威能。我們深知「自己需要天主的助佑、祂的聖寵、祂的眷顧，以及天主聖神所賜的力量之恩」（參閱：《天主教教理》，1808號）。

聖父教宗接著邀請信眾省思天主親近受苦者的三種特殊方式，即：相遇、恩典和分享。

相遇

經上記載，耶穌派遣72位門徒出去，對病人說：「天主的國已經臨近你們了。」（參閱：路十1-9）教宗解釋道，這便是「幫助病人在他們的病弱中看見與主相遇的機會」。

這相遇會帶來轉變，有助於我們發現「自己可以在人生暴風雨時牢牢抓住的堅固磐石」。相遇的經驗「使我們變得更堅強，因為它教導我們，我們並不孤單」。

恩典

這使我們在痛苦中體驗到，天主的親近是一份恩典。教宗繼續表示，「相較於其他任何事物，痛苦讓我們更加意識到希望來自於上主，因此它首先是一份恩典，要在『忠於天主的忠信』的狀態下加以領受和培養」。

教宗闡明，「唯有在基督的復活中，我們每個人的命運才會在永恆的無限視野中找到其應有的位置」。什麼也無法使我們與基督隔絕（參閱：羅八38-39），這深厚的希望是「每一絲微光的泉源，我們能藉以克服人生中的考驗和阻礙」（參閱：本篤十六世教宗，《在希望中得救》通諭）。

分享

此外，天主也透過分享來親近我們，這在苦難中很常見。我們時常在病床邊學會望德，在關懷受苦者時學會擁有信德，在照顧有需要的人時發現愛德。

教宗強調，要在病患、醫生、照護者、家人和朋友之間「充滿恩寵的相遇中領略美好和意義」。這些是「要珍惜的光芒」，它們在考驗的黑夜中「不僅帶來力量，而且教導我們在愛和親近裡品嚐生命真正的滋味」（參閱：路十25-37）。

在禧年中的重要角色

教宗在文告的結尾稱病患和受苦者在禧年中扮演「格外重要」的角色。「你們的並肩同行事實上是給所有人的記號，是『一首頌唱人類尊嚴的讚美曲、一首希望之歌』」（參閱：《望德不叫人蒙羞》禧年詔書）。

教宗感謝他們的見證，並以全體教會和他個人的名義保證始終在祈禱中惦記著他們，並向他們頒賜降福。

2025年世界病人日

世界病人日於每年2月11日露德聖母瞻禮舉行，而且每隔三年特別在一個聖母朝聖地隆重慶祝。

然而，恰逢禧年，教宗方濟各選擇將原本依照常規要在2025年舉行的隆重慶典順延一年。因此，下一次世界病人日的大型慶祝活動將於2026年在秘魯查皮聖母朝聖地舉辦。

教宗的這項決定於元月27日由聖座促進人類整體發展部和聖座福音傳播部宣布。聲明指出，在禧年期間，世界病人日將依循慣例於2月11日在教區層級舉行。同時，聲明也提到，禧年期間將於4月5日至6日為病人和醫護工作者舉行慶典，殘疾人的慶祝活動則要在4月28日至29日進行。

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