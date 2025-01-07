教宗主顯節三鐘經：耶穌臨在弱小身上，為他們付出才有意義
（梵蒂岡新聞網）遠和近：教宗方濟各元月6日主顯節用這兩個相反的詞來貫穿他在誦念《三鐘經》前的省思。他指出，有人跟牧人一樣急忙去迎接耶穌的誕生，也有人像東方賢士那樣從遠方趕來，但也有人即使就在附近卻很疏遠。
效法那些不冷眼旁觀的人
教宗提到，傳說中有第四位賢士遲到了，在耶穌受難時才抵達耶路撒冷。教宗指出，這雖然不是真實的故事，卻很美，因為相傳這第四位賢士「在路上耽擱，幫助一切有需要的人，分送那些他原本要獻給耶穌的珍貴禮物」。他最終抵達時垂垂老矣，耶穌從十字架上對他說：「我實在告訴你，凡你對我這些最小的弟兄中的一個所做的，就是對我做的。」（參閱：瑪廿五40）
教宗說：「我們要祈求童貞聖母瑪利亞幫助我們，讓我們效法牧人和賢士，從而在窮人身上、在聖體聖事中、在被遺棄者和弟兄姐妹身上認出近在咫尺的耶穌。」
賢士和他們遇到的危險
教宗指出，「那些賢士從遠方來找耶穌，而就在附近的人卻一步也不動，不往白冷岩洞去」。「賢士們花了大筆錢財，付出他們的時間，接受他們那個時代從不會少的很多事、很多危險和不確定性。」
「他們克服萬難，只為前來拜見那為王的默西亞，因為他們知道人類歷史上某件獨一無二的事正在發生，他們不願意缺席。他們內心得到啟發，並且予以跟隨。」
不動如山的人
相反地，那些就在默西亞附近的人「本來應該是最高興的」，但他們「裹足不前，不離開他們的座位」。「他們滿足於現有的一切，不走出去尋找，他們沒想過離開耶路撒冷是值得一做的事。」
走向耶穌？
教宗由此邀請我們所有人反省：今天，我們屬於哪個類型？我們更相似於牧人和賢士，或者我們對耶穌的臨在關上心門、無動於衷？
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