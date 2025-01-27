教宗：我們同心合意走向耶穌時，祂支持我們的希望

在聖保祿宗徒歸化日，也是基督徒合一祈禱週結束之際，教宗邀請基督徒重新發現信仰的共同根源，再次籲請大家為復活節尋找一個共同的日期。

（梵蒂岡新聞網）元月25日聖保祿宗徒歸化日，教宗方濟各於當天下午在羅馬城外的聖保祿大殿主持基督徒合一祈禱週的閉幕晚禱禮儀活動。他在講道中強調，儘管每個人都會面臨絕望的時刻，或著認識一些失去希望的人，但是“福音告訴我們，耶穌總是給予我們希望”。

教宗省思了耶穌在拉匝祿死後與瑪爾大的對話（參閱：若十一17-27）。福音記載，瑪爾大相信在末日死者的復活，對此耶穌向她保證說，祂自己就是復活，就是生命，耶穌問瑪爾大：“你信麼？”

這段福音章節是今年祈禱週的主題。教宗說，耶穌與瑪爾大的相遇教導我們，“即使在悲痛欲絕的時刻，我們也不孤單，我們可以繼續抱有希望”。

教宗指出，這不僅對我們的生活重要，對“基督徒信徒團體、我們的教會和大公關係”也極其重要。儘管有時我們感到疲憊不堪或沮喪，但耶穌總會來到我們身邊。教宗問道：“我們信麼？”“我們信祂是復活和生命嗎？”

接著，教宗強調說，福音的希望訊息是禧年的“核心”。這來自聖神的希望也是大公運動的基礎。

教宗指出，2025年是紀念尼西亞大公會議召開1700週年的一年，這是第一屆大公會議，該會議頒布了《尼西亞信經》。他說，“這信經是共同的信仰宣認，超越了幾個世紀以來傷害基督奧體的所有分歧”；“為所有誦念這同一信經和相信同一個主的基督徒來說”，這紀念日是一個契機。“讓我們一起重新發現信仰的共同根源，守護合一！”

最後，教宗藉此機會再次籲請基督徒共同努力，“為復活節的日期達成一致邁出果斷的一步”。他提到，今年，遵循額我略曆和儒略曆的信徒，將在同一天慶祝復活節。

教宗結束他的省思時強調，“在耶穌內，希望永遠是可能的”，“我們同心合意走向耶穌時，祂支持我們的希望”。教宗再次提到耶穌問瑪爾大的問題：“你信麼？我們相信彼此的共融嗎？”

（27.01.2025）鏈接網址：www.vaticannews.cn

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