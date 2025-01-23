教宗與加沙天主堂通視頻電話：我為你們祈禱

教宗方濟各每天傍晚與加沙天主堂本堂神父羅馬內利和副本堂阿薩德神父通視頻電話，關懷在堂口避難的男女老少。

（梵蒂岡新聞網）每天傍晚7點與加沙地帶天主教聖家堂通視頻電話，已然成了教宗方濟各一年多以來的例行夜間活動。這是他與加沙堂區團體自2023年10月9日起保持聯繫的方式，那裡有超過600名基督徒和穆斯林躲在聖堂和學校內避難。

不起眼卻有力的舉措

雖然只是短短幾分鐘的通話，卻是溫暖的時刻。教宗問了簡單而有意義的問題，例如：「你們怎麼樣？你們吃了什麼？」他聆聽、祝福，問候男女老少。

由於時差的緣故，教宗致電時，加沙已經是晚上8點了。視頻顯示出夜晚的寒冷，然而自從停火以來，重壓在百姓身上長達15個月的恐懼和暴力氣氛逐漸消散。

元月22日晚上，加沙副本堂阿薩德神父在電話中告訴教宗：「今天晚上，整個團體吃了雞肉，吃雞翅！」他高興地向教宗匯報。他興奮的語氣會讓人以為他是第一次與教宗交談，但事實上，他一天前才剛與教宗通過電話。

歡喜的時刻

同樣在電話旁的本堂神父羅馬內利參與了談話：「是我們敬愛的教宗！」他高聲把其他人叫過來。接著，手機鏡頭轉向聚在院子裡、裹著圍巾、戴著帽子的兒童、婦女和男人。一名醫生率先用阿拉伯語跟教宗問安，教宗也以阿拉伯語回應。

婦女和兒童的聲音通過電話傳來，教宗微笑著揮手，開心地與孩子們打招呼，夾雜著意大利語、英語和西班牙語，並且劃了十字聖號。

副本堂神父告訴教宗：「他們都想要向您表達感謝，聖父教宗。他們為您祈禱，因為您總是為他們祈禱。」教宗幽默地說：「祈求好的，別求壞的！」道別時，教宗用阿拉伯語說了聲「謝謝」，然後才掛上電話。

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