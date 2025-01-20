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Trump's inauguration is being moved indoors due to dangerously cold temperatures expected on Monday in Washington Trump's inauguration is being moved indoors due to dangerously cold temperatures expected on Monday in Washington  (REUTERS)
教宗
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教宗致函特朗普：我懇求天主降福於親愛的美國人民

教宗方濟各為特朗普就職為美國第47任總統發表賀函，懇求天主降福於「親愛的美國人民」、特朗普總統和他的家庭，並祈求天主帶領他致力於促進和平。

（梵蒂岡新聞網）在特朗普（Donald J. Trump）就職為美國第47任總統的機會上，教宗方濟各於元月20日向特朗普總統寄發賀函。教宗寫道：「我祈求天主帶領您致力於在各民族之間促進和平與修和。」

「在您就職為美利堅合眾國第47任總統的機會上，我致以誠摯的問候，並保證會祈求全能的天主在您履行崇高的職務時賜予您智慧、力量和保護。」

「貴國的理念是作個人人都有機會並得到接納的地方。受到此理念的啟發，我祝望在您的領導下，美國人民將繁榮昌盛，始終努力建設一個更公正的社會，那裡沒有仇恨、歧視或排斥的空間。」

與此同時，教宗表示，「正值我們人類大家庭面臨諸多挑戰，更別說是戰爭的禍患，我也懇求天主帶領您致力於在各民族之間促進和平與修和」。

聖父教宗最後寫道：「懷著這些情感，我為您、您的家庭和親愛的美國人民懇求天主沛降祝福。」

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2025 January 20, 13:25

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