教宗致函特朗普：我懇求天主降福於親愛的美國人民

教宗方濟各為特朗普就職為美國第47任總統發表賀函，懇求天主降福於「親愛的美國人民」、特朗普總統和他的家庭，並祈求天主帶領他致力於促進和平。

（梵蒂岡新聞網）在特朗普（Donald J. Trump）就職為美國第47任總統的機會上，教宗方濟各於元月20日向特朗普總統寄發賀函。教宗寫道：「我祈求天主帶領您致力於在各民族之間促進和平與修和。」

「在您就職為美利堅合眾國第47任總統的機會上，我致以誠摯的問候，並保證會祈求全能的天主在您履行崇高的職務時賜予您智慧、力量和保護。」

「貴國的理念是作個人人都有機會並得到接納的地方。受到此理念的啟發，我祝望在您的領導下，美國人民將繁榮昌盛，始終努力建設一個更公正的社會，那裡沒有仇恨、歧視或排斥的空間。」

與此同時，教宗表示，「正值我們人類大家庭面臨諸多挑戰，更別說是戰爭的禍患，我也懇求天主帶領您致力於在各民族之間促進和平與修和」。

聖父教宗最後寫道：「懷著這些情感，我為您、您的家庭和親愛的美國人民懇求天主沛降祝福。」

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html