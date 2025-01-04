教宗叮囑修女：與所有人對話，承認每個人的獨特性

教宗方濟各接見錫耶納聖女加大利納學校傳教修女會第15屆修會大會與會者，與她們省思了三個面向：成聖、陶成和親切。

（梵蒂岡新聞網）我們要實踐普遍成聖的召叫，為此作見證，並通過專業素養和陶成把它傳給後代子孫，更要傳揚真正的幸福。教宗方濟各元月4日上午在梵蒂岡接見錫耶納聖女加大利納學校傳教修女會第15屆修會大會與會者，向她們強調了這項使命。

為當今的問題作出有創意的回應

可敬者廷卡尼（Luigia Tincani）於1924年成立了這個道明會大家庭的女修會。教宗提及該修會的創會百週年紀念，稱其會祖的遺產是為我們時代的問題尋找「有創意的回應」。這反映在該修會所選的大會主題上：理解當下，好能在與教會同行的道路上一起瞭解修會的未來。

普遍成聖的召叫

教宗勉勵修女們幫助那些信仰冷淡和遠離信仰的人認識普遍成聖的召叫。這是每個生命的「本質」目的。

「成聖是一件喜悅的事，成聖吸引人，成聖是精神上的喜樂。的確，聖德不容易找到，但是仰賴天主的恩寵，我們就可以做到。這項使命今天是何等重要，尤其是對青年而言！」

遠離有害的閒話

對在場的修女們來說，這一切體現在道明會的格言上：「默觀所得，與人分享。」換句話說，就是將跟隨基督的果實傳給其他人，否則就會掉進「閒話」的陷阱。

教宗邀請修女們遠離閒言碎語，說：「閒話會殺人，閒話有害處。拜託，妳們之間不要有任何閒話，一點也不要有。」

認識我們社會的美善

談到「陶成」一詞，今天可以抽換成「專業素養」。教宗闡明，這不是予以縮減，而是更新對研究、交流和分享學問的關注。如此一來，就能實現梵蒂岡第二屆大公會議的理念，「在當今社會的動態中找到一切美善」。

教宗提出「開放」這個關鍵詞，並鼓勵修女們「與所有人交談」。這教導來自耶穌：除了魔鬼以外，祂從不輕視任何人。

聖神恩典的使者

這一切要是少了「親切」就無法達成。教宗表明，親切的生活風格與「滿臉醋意」的態度截然不同。後者顯得不友善，非但不能吸引信友，反而疏遠人群。

教宗最後敦促修女們做幸福的使者，傳揚聖神的恩典，尤其是在青年之間，珍惜每一次的交流。

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