教宗接見巴倫西亞教省修生：從泥漿中綻放團結之光

教宗接見西班牙巴倫西亞教省的培育者及修生。去年年底，巴倫西亞教省內遭劇烈洪災襲擊，造成200多人死亡和嚴重破壞。教宗說，痛苦和哀傷“使我們向希望敞開”。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各元月30日在梵蒂岡宗座大樓接見了西班牙巴倫西亞教省的培育者及修生。那裡去年10月底遭猛烈洪災襲擊，造成200多人死亡，以及巨大而嚴重的損失。教宗在用西班牙語的講話中，提到每個人要面對的問題。

教宗說：“天主在你們中間‘成了泥漿’。儘管痛苦和哀傷很無情，但它們使我們向希望敞開，因為它們迫使我們跌入低谷，放下一切看似支撐我們的東西，從而讓我們走得更遠。這不是我們獨自能完成的事；這是你們已經歷過且現在正在經歷的巨大黑暗。我想到很多人的無私援助、人們全然奉獻的眼神，他們能用天主的溫柔啟發我們。你們蒙召在這個領域工作。”

接著，教宗提到西班牙發生的事。他指出，這場洪災展現了“每個人在生活中都必須要面對失去，都會感到孤獨、迷失方向，以及都需要相互支持才能繼續前行”。

教宗在講話中談到希望，希望不是樂觀，“希望是另一回事”，希望不會“對人們的苦難輕鬆以對，拿幾句應景的好話來安慰人”。“我們的希望有一個名字，耶穌，這位天主沒有對我們的泥漿感到厭煩，祂沒有將我們從泥漿中救出，卻為我們而成了泥漿。”做司鐸應當效法基督、成為基督第二，在人們的痛哭中成為泥漿。

教宗最後表示，需要做的，就是接近“傷心欲絕”的人，在巴倫西亞有很多人的生活被撕碎。“你們要將自己奉獻給他們，就如基督在聖體聖事中所做的那樣”。教宗勉勵未來的司鐸們不求回報地獻出自己，“因為你們擁有的一切都是白白得來的，你們不要忘記白白分施”。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html