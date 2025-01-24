教宗致函達沃斯經濟論壇：人工智能應促進人性尊嚴

正值2025年世界經濟論壇正在達沃斯舉行，教宗方濟各發表信函，呼籲要秉持倫理原則並且負責任地使用人工智能，絕不可為了效率而侵犯人性尊嚴。

（梵蒂岡新聞網）「人性尊嚴絕對不應該因效率的緣故而遭受侵害。」教宗方濟各在寫給2025年達沃斯世界經濟論壇的信函中如此表示。

今年達沃斯世界經濟論壇的主題是「智能時代的合作」。聖父教宗首先指出，該論壇提供良機來省思人工智能這項工具，它不僅有利於合作，更能促使萬民團結。

智慧的恩典

教宗表示，基督徒傳統上將智慧的恩典視為人類「依照天主的肖像」受造的本質層面。

同時，教宗也強調，在促進科學、科技、藝術和人類其他形式的努力方面，天主教會始終扮演重要角色，予以支持，而且「視之為男女與天主的合作領域，以促使有形可見的創造工程日臻完善」。

出乎預料的情況有其風險

有鑒於人工智能是要學習人類智慧，教宗稱這會導致一連串獨特的問題和挑戰，尤其是當科技要學習並獨立做某些決策時，它或許會做出其設計者沒有預料到的反應。

正因如此，教宗表示，「在倫理責任、人類安全，以及這些社會發展可能的更廣泛後果方面」，人工智能「引起一些重大問題」。

輔助人類

教宗讚賞「人工智能運用得當時，有助於人類自由且負責任地實現其聖召」。就如同其他所有的人類活動和科技發展那樣，人工智能也必須服從人類，並為達成「更大的正義、更廣的友愛和更有人情味的社會關係秩序」作出貢獻。這比「科技領域的進步更加寶貴」。

此外，聖父教宗也提醒要當心人工智能可能會被用來推進「科技至上的模式」，也就是認為世界上的所有問題只要通過技術手段就能解決。「因著這種模式，人性尊嚴和手足情誼經常屈服於追求效率，彷彿現況、美善和真理天生源自於科技與經濟的力量一樣」。

教宗強調，「人性尊嚴絕對不應該因效率的緣故而遭受侵害」。

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