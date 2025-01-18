教宗接見西班牙修生：耶穌是我們唯一的希望

教宗方濟各問候來自西班牙科爾多瓦的修生時，邀請他們走出舒適區，成為希望的攜帶者。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各元月17日在梵蒂岡克萊孟廳接見了西班牙科爾多瓦聖彼肋吉大修院的修生和培育者，籲請他們成為希望的攜帶者。

教宗在講話中勉勵未來的司鐸們識別希望的三個“標記”。首先是“方向”，即走向“天堂”，走向與耶穌的最終相遇。這是需要勇氣的旅程，要離開那些“最舒適的地方”。教宗將這些地方比做死胡同，若要走這旅程，就得“辛苦且羞愧地”倒退出來。

接著，教宗邀請在場的人省思沿途中出現的“危險”。年紀輕輕的彼肋吉（Pelagio）就親身經歷過。他是來自科爾多瓦的“幼小聖人”，於925年因信仰被斬首，當時他年僅13歲。他在戰爭的痛苦和暴行中，戴著“希望的頭盔”。

教宗說，“只要相信耶穌會一直幫助你們、賜予你們成為希望的撒播者的力量，你們就可以做出見證，可以堅持走在上主的道路上”。

希望的第三個標記是“休憩的地方”。教宗解釋道，在每條道路上，我們都需要得到耶穌的支持、感受到“祂的臨在，祂是我們唯一的希望”。通過聖言和聖體，耶穌是“食糧”。我們在路上受傷洩氣時，祂治癒我們、為我們打氣；我們被辛勞壓倒、必須停下來休息時，祂接待我們。“我們信賴耶穌，就不會懷疑我們必將到達所渴望的港口”。

教宗最後表示，在這道路上，“我們不能獨自前行，而要攜手並進，引導、保護、幫助和祝福上主託付給我們的人”。

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