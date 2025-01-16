教宗接見拉美明愛會負責人：天主保障弱小者的天使

教宗接見拉丁美洲和加勒比海明愛會的負責人，鼓勵他們藉著微小的仁愛關懷的行為傳播基督救贖世人的大愛。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各元月15日在週三公開接見活動前，在保祿六世大廳內的小廳，接見了在羅馬參加保護未成年人第二期培訓課程的拉丁美洲和加勒比海明愛會的負責人。他在講話中強調了“關懷文化”可以用“保障”一詞來概括。

教宗解釋到，在西班牙文的權威辭典中將“保障”定義為“守護、保護和維護”。教宗說：“我想大家都談論到了這些，但我特別注意的是，在戰爭時期，根據軍事指揮官的命令，在村鎮或住家入口放上標記，以免被士兵傷害到。”教宗指出，這關於“保障”的概念讓人想起《厄則克耳先知書》和《默示錄》，其中寫道，“上主對祂的天使說：凡因城中發生的醜惡之事而悲痛哀號的人，要在他們額上劃一個十字記號”（參閱：則九4）。

教宗強調說，上主要求我們，祂的使者，祂的天使肩負起“保障”的使命，“在所有來到我們明愛會的人的額頭上劃上祂的神聖十字聖號，這些人因所遭遇的不義和罪惡行為而流淚嘆息”。

教宗敦促道，就是要實際地為每位得到幫助的人、每一位專業人士和與我們相遇的所有的人劃上這十字聖號”，這就是在他內承認“他具有基督的弟兄的尊嚴”。教宗最後指出，“保障”是一個“神聖的詞語”，是“基督寫在每位男女額頭上的詞語，它就如一面鏡子一樣，寫在我們的心中、我們的脆弱中，“期盼我們每一位能藉著微小的愛德與關懷的行動成為天主聖愛的承載者”。

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