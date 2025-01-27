教宗：邪惡的時日不多，戰爭和死亡不會獲勝

教宗方濟各在第六屆天主聖言主日彌撒強調，福音是活的聖言，絕不叫人失望。耶穌「使我們擺脫一切內在的鎖鏈」，開啟我們的「心靈之眼」。教宗當天為40名來自不同國家的平信徒授予讀經職。

（梵蒂岡新聞網）整部聖經向我們講述天主聖言，祂為了救世人而道成肉身；換句話說，整部聖經「都讓我們記得基督和祂的工程」，並由「聖神在我們的生活和經歷中予以落實」。教宗方濟各元月26日天主聖言主日在梵蒂岡聖伯多祿大殿主持彌撒，他在講道中如此表示。參禮者約有6500人。

當天也是禧年傳播界慶典的最後一天，同時教宗為40名不同國籍的平信徒授予讀經職，並託付給他們每人一本聖經，以強調我們蒙召藉著聖言為祂作見證，「向各時代、各地方傳揚福音」。在第六屆天主聖言主日，教宗再次叮囑在場全體信友要養成誦讀聖經的習慣。

耶穌使命的五個行動

教宗在彌撒講道中闡述了主日福音。根據聖史路加記載，耶穌宣讀了《依撒意亞先知書》的一段經文，然後「揭露自己是默西亞」，即天主的受傅者。

這段經文概述了基督使命的五個行動：「向貧窮人傳報喜訊、向俘虜宣告釋放、向盲者宣告復明、使受壓迫者獲得自由，宣布上主恩慈之年。」（路四18-19）教宗指出，因此，福音是「憐憫、仁慈、光明、自由且喜樂」的話語。

福音絕不叫人失望

教宗逐一解釋了耶穌的五個行動，並勉勵所有的人身體力行。而且，基督在落實這些行動時，「向我們宣講天主接近我們的貧困、將我們從罪惡中贖回來、啟迪我們的眼、打破壓迫的枷鎖」，賜給我們新生命，與我們並肩同行。

「祂賜給我們的救恩還沒有完全實現。我們都知道這點。然而，戰爭、不義、傷痛、死亡不會有最後的話語權。事實上，福音是活的聖言、是肯定的話語，絕不叫人失望。福音絕不使人蒙羞。」

向窮人傳報喜訊的憐憫話語

基督「被派遣去向貧窮人傳報喜訊」，也就是天主的國臨近了。祂讓我們明白，「上主來眷顧祂的子民，照顧卑微和不幸的人」。教宗強調，福音是喜訊，是「憐憫的話語」。我們蒙召去「行愛德、寬恕近人的罪過、慷慨投入社會工作」。

未來屬於天主

接著是向俘虜宣告釋放。教宗表示，基督告訴我們，「邪惡的時日不多了，因為未來是屬於天主的」。

「因著聖神的德能，耶穌將我們從一切罪過中贖回來，使我們的心靈自由，擺脫一切內在的鎖鏈，在世上帶來天父的寬恕。這福音是仁慈的話語，召叫我們成為熱愛和平、團結與修和的見證人。」

權勢與虛榮使人對弱小者視而不見

使盲者復明則是更廣大的工程，耶穌照亮每個人的內心，因為人的內心會是罪過的棲息之所。因此，基督的話語是「光明的話語」，「叫我們迎接真理，去為信仰做見證」，在生活上言行合一。

「默西亞為我們開啟心靈的眼，它往往因權勢和虛榮的媚惑而眼花撩亂：那是心靈的疾病，妨礙我們辨認出天主的臨在，使我們對弱小者和受苦者視而不見。」

在基督名字內的弟兄姐妹

此外，耶穌來，也是為了使受壓迫者獲得自由，其首要意義是，基督「使我們成為在祂名字內的弟兄姊妹」。因此，「因著天主愛的威能，打破了迫害與死亡的牢籠」。所以，天主的話語是「自由的話語」，催促「心靈悔改、心意誠實，並在磨難中堅忍不拔」。

耶穌宣告的新時代不會消耗生命

最後，耶穌宣告的「上主恩慈之年」是「新的時代，不會消耗生命，卻使之煥然一新」。教宗指出，剛展開的禧年預備我們懷著希望去與救主相遇。為此，基督的話語是「喜樂的話語」，敦促我們「去接納、共融，並以朝聖者的身份踏上旅途，走向天主的國度」。

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