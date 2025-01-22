教宗致函遣使會大家庭：你們會祖的服務願景為教會帶來更新

在遣使會慶祝創會400週年之際，教宗致函該會總會長，敦促他們效法修會創始人為窮人服務的榜樣。

（梵蒂岡新聞網）為慶祝遣使會創立400週年，教宗方濟各致函該修會總會長馬雲力（Tomaž Mavrič）神父。他在信中闡述“服事在窮人身上的基督”如何給今天的教會帶來更新。

這種服務的形式包括“傳教使徒工作，以及為那些在世界很多邊緣地區有需要的人和被遺棄的人提供幫助”。

遣使會於1625年4月17日創立。教宗在信函中回顧了該修會的起源，強調了聖味增爵（Vincent de Paul）如何將精神遺產、使徒熱忱和牧靈關懷傳承下去。

“聖味增爵懷抱著在窮人身上服事基督的願景。我希望，400週年慶祝活動將凸顯出這願景對我們當代教會更新的重要性。”

教宗也希望該修會會祖的榜樣能“特別激勵青年。在建設一個更美好的世界方面，青年熱情、慷慨並投以關注，他們蒙召在同齡人中以及無論身在何處，成為大膽而勇敢的福音見證人”。

400年來，各種文化和背景的人都在遵循聖味增爵的生活方式，他們中有聖方濟各·克萊（San Francesco Regis Clet）、聖儒斯定（Justin de Jacobis）、聖女加大利納·拉布萊（Santa Caterina Labouré）。

今日，遣使會大家庭有100多個分支，由司鐸、修士、修女和平信徒組成。無論他們屬於哪個團體，其使命都是一樣的：參與和推展慈善工作，協助司鐸及平信徒的培育。此外，教宗也提到“仁愛修女會”。他指出，這是一個“形式革新的女性團體”，因為聖味增爵鼓勵女性走出去照顧窮苦人和病患。

教宗在信函最後，向遣使會大家庭所有成員頒賜宗座遐福，並保證為他們祈禱。他希望他們能受到他們會祖的啟發，繼續在聖味增爵的啟發下善度生活，推進會祖託付的使命。

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