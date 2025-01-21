教宗致信《天國》雜誌：梵二及後梵二時期的權威之聲

在宗教與文化研究雙週刊《天國》慶祝創刊70週年之際，教宗致函表示：“它陪伴了教會生活，並滋養了改革實例。”意大利主教團主席祖皮樞機也致信表示：“它曾經並繼續為意大利教會生活作出重要貢獻。”

（梵蒂岡新聞網）“意大利梵二及後梵二時期的權威之聲。”教宗方濟各如此評價宗教與文化研究雙週刊《天國》（Il Regno）。在創刊70週年之際，教宗於今年1月1日特別致信表示祝賀。信中，教宗肯定了《天國》在意大利教會與文化討論中的關鍵角色，“它陪伴了教會的生活，並按照梵二的革新精神滋養了改革的實例”，並“在信息、文獻及解讀當代社會方面發揮了寶貴的作用”。

祖皮樞機：對對話與改革的貢獻

同一天，意大利主教團主席、博洛尼亞總主教祖皮樞機（Matteo Zuppi）也向《天國》編輯部及其總編致信表達祝賀。祖皮樞機表示，該期刊曾經並繼續為意大利教會生活作出重要貢獻：“它始終密切關注革新的核心挑戰，涵蓋從要理講授到神學教育的普及，從教會體制的改革到職務的更新等各個領域。”

在祖皮樞機看來，《天國》還特別為促進大公對話及宗教交談作出卓越貢獻。他補充說：“在對社會和政治結構的分析和理解方面，該期刊秉持後意識形態化的視角，以批判精神記錄並詮釋了國內外的深刻變遷。”

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