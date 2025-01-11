禧年週六接見：承認自己的渺小，重新出發

教宗方濟各首次主持在週六舉行的禧年接見活動，歡迎「希望的朝聖者」。教宗在要理講授中省思了洗者若翰的形象，敦促眾人「承認自己的渺小，以迎接天主的國度」。

（梵蒂岡新聞網）「重新出發！」在教宗方濟各的鼓勵下，元月11日齊聚在梵蒂岡保祿六世大廳的男女老少多次重複高喊這個詞。當天，教宗方濟各首次主持在週六進行的禧年接見活動，展開以希望為主題的要理講授。

禧年接見活動大約每隔15天舉行一次，按照週三公開接見的流程進行。禧年接見活動是在精神上擁抱那些前來羅馬尋求「新開始」的朝聖者。

「禧年其實是新的開始，所有人都有機會從天主那裡重新出發。藉著禧年，人們展開新生活、新階段。」

洗者若翰、希望的先知

教宗首先談論望德，從字源學的角度加以分析：美德一詞在拉丁文裡的意思是「力量」，它「來自於天主」。因此，美德不是一種與生俱來的特質或習慣，而是通過祈求得來的價值，它敦促我們如同朝聖者那樣踏上旅途。

即將來臨的主受洗節邀請眾人對洗者若翰進行反思。教宗指出，他是「偉大的希望先知」。根據《路加福音》的記載，耶穌對他的定義「極其美妙」：「婦女所生的，沒有一個比若翰更大的。」（七28）如此名聲合理解釋了人們為什麼蜂擁而至、去尋找若翰。

若翰「為人可信」，所有前去找他的人們熱切渴望「新的開始」。這份渴求也傳到我們今天。於是，在「提議渡過約但河的若翰」，與跨越聖門的朝聖者之間，在精神上形成了見證的傳承。

望德「質的躍進」

耶穌不僅說：「婦女所生的，沒有一個比若翰更大的。」，祂還說：「但在天主的國內最小的，也比他大。」（同上）教宗解釋道：「望德就在於這個質的躍進。」

「這不取決於我們，卻取決於天主的國。驚喜即在於此：接納天主的國，這引領我們進入一種新的宏偉行列。我們的世界屬於這個行列，我們大家都需要它！」

我心裡真的渴望重新出發？

經上記載，洗者若翰即使在人生中最困難的時刻，例如在監獄裡，也樹立了信仰的榜樣。若翰心中有很多疑惑，如同今天的許多朝聖者那樣：「為什麼現在還有這麼多的『黑落德』抗拒天主的國呢？」這答案能在「那出人意料的福音誡命」中找到，能在耶穌提出並走過的「新道路」上找到，其核心乃是真福八端。

「因此，讓我們捫心自問：我心裡是否真的渴望重新出發？你們每個人都要思考這個問題：我心裡渴望重新出發嗎？我是否渴望效法真正偉大的耶穌？那最不起眼的，在天國卻是重要的。」

承認自己的渺小

注視著若翰，教宗邀請眾人再邁出一步。有鑒於天主的「不同」、祂「不一樣」的偉大，我們「飽受摧殘和受傷」的共同家園也得到新的希望。

教宗最後總結道：「我們要從天主的獨特之處重新出發。這獨特之處在耶穌身上綻放光芒，現在也催促我們去服務、懷著手足之情去愛並承認自己的渺小。要正視最弱小者，聆聽他們，並為他們發聲。這就是新開始，這就是我們的禧年！」

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