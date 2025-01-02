教宗天主之母節彌撒：珍惜生命，將新的一年託付於聖母

教宗方濟各在2025年元旦、天主之母節在聖伯多祿大殿主持彌撒。他在講道中指出，聖母瑪利亞“再次讓我們沉浸在天主降生成人的奧蹟中”，並引領我們走向耶穌。

(梵蒂岡新聞網)2025年新年伊始，教宗方濟各於當天上午10點在聖伯多祿大殿主持天主之母節彌撒。他在彌撒講道中指出，聖母瑪利亞把她的聖子指示給我們，並引領我們走向耶穌。普世教會也在這一天慶祝世界和平日。

天主聖子降生成人的奧蹟

教宗首先講到，今天的節日“讓我們再次沉浸在天主聖子降生成人的奧蹟中”，聖保祿告訴我們“天主派遣了祂的兒子來，由女人所生”（參閱迦四4）。這些話語“今天在我們心中迴響”，“提醒我們，耶穌、我們的救主降生成人，並在肉身的脆弱中顯現出來”。

耶穌由女人所生，提醒我們“天主經由人成為真正的人”，而不能把天主看作是抽象的宗教概念或轉瞬即逝的情愫”，而是“有一個面孔和一個名字，並召喚我們”與祂建立關係。”教宗強調，耶穌“是我們中的一位，因此能夠拯救我們。”

耶穌顯示給我們天主的面容

接著，教宗解釋，聖保祿的話“向我們講述了基督的人性”，基督“在人性的脆弱中顯現出來”。耶穌嬰孩生於聖母瑪利亞，這啟示了天主如何選擇行事：“透過渺小和隱密”。教宗說，耶穌“以祂的人性之美好啟示了天主的愛，居住在我們中間，與我們分享日常生活……，耶穌向我們顯示了天主的面容”。

珍惜生命

隨後，教宗表示，今天的世界和平日，“邀請我們所有人接受那出自聖母瑪利亞慈母心聲的召喚：珍惜生命，關愛生命，恢復‘由女人所生’的每個生命的尊嚴，因為這是建設和平文化的基礎”。這就是教宗始終呼籲“堅定承諾尊重人類生命從受孕之初到自然死亡的尊嚴”的原因。

最後，教宗總結道：“讓我們把這個新的禧年託付於聖母瑪利亞。把我們的問題、我們的憂慮、我們的痛苦、我們的歡樂以及我們心中所有的擔憂都託付於她。讓我們把整個世界託付於她，好使希望重生，最終使和平在世界上所有民族間孕育成長。”

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