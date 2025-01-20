教宗方濟各：梵蒂岡城國政府的領導人將是一位女性

教宗方濟各接受意大利一檔電視節目採訪時宣布，彼得里尼修女將於今年三月獲任命為梵蒂岡城國政府主席。關於特朗普新政府打算驅趕移民的傳言，教宗表示，如果真的發生，這會是個不幸；不應該讓最貧困者為社會的失衡付出代價。

（梵蒂岡新聞網）梵蒂岡城國政府現任秘書長彼得里尼（Raffaella Petrini）修女將從3月份起成為梵蒂岡城國政府主席。貝赫斯（Fernando Vérgez Alzaga）樞機從城國政府主席的職位退休後，這項任命將會正式公布。教宗方濟各在接受意大利一檔電視節目（Che tempo che fa）的採訪時透露了這個消息。採訪已於元月19日晚上播放。

教宗也為美國可能會大規模驅逐移民一事感到難過，為加沙的停火而欣喜，對以色列和巴勒斯坦的兩國方案寄予希望。他討論了對移民的接納和當下的禧年。教宗方濟各曾於2022年和2024年接受過同一檔節目的採訪。這次採訪也是為了介紹他的自傳《希望》。他稱之為「細心」撰寫的作品，書裡的許多故事呈現出教宗方濟各是一個怎樣的人。此書目前已在大約一百個國家上架。

彼得里尼修女要接任梵蒂岡城國政府主席

教宗向觀眾們保證，他的手臂在16日週四挫傷後，現在已經好了很多。

接著，教宗宣布，從3月份起，彼得里尼修女將是梵蒂岡城國政府主席。這是繼布蘭比拉（Simona Brambilla）修女擔任聖座修會部部長後，再一次任命女性擔任重要職務。

美國打算大規模驅趕移民

有傳言說，特朗普（Donald Trump）就任總統後，可能打算大規模驅逐移民。教宗被問到這個問題時指出，萬一真的發生，這會是個「不幸」，因為「這是要一無所有的貧民為失衡付出代價」。

談到移民的主題，教宗重申應對相關緊急情況的四個行動：「移民必須得到接納、陪伴、促進和包容。」教宗也表達了對低出生率的擔憂，說：「如果你們沒有孩子，就該讓移民進入。」

以巴的兩國解決方案

此外，教宗也談論了中東戰爭，先是提到加沙從19日週日開始停火，以及哈瑪斯釋放手中的三名女性人質。誠如他當天中午在三鐘經祈禱活動中所說，他向那些參與停火談判的人表示感謝。

隨後，他談起以色列和巴勒斯坦的兩國方案，說：「我相信，這次唯一的解決辦法。有些人願意，其他人則不然。」無論如何，「和平大過於戰爭」。

教宗強調，追求和平需要勇氣。「有時候你會失去一些，但你得到的更多。」相反地，戰爭卻始終是個「挫敗」。他重申了談判的重要性，並譴責軍火製造的「暴利」。

不要忘記服刑人

然後，教宗說到禧年的主題，即希望。他引用了在羅馬雷比比亞監獄開聖門時的講道，稱希望是「岸邊的錨」。

在監獄開聖門是前所未有的舉動。教宗對此解釋道，這是「因為我心中總是牽掛著服刑人」。他呼籲道：「不要忘記服刑人；很多在外面的人比他們更罪大。」

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