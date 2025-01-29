教宗公開接見：我們要效法大聖若瑟，多聆聽少說話

教宗方濟各在週三公開接見活動中繼續以希望為主題的系列要理講授，著重談論了耶穌的鞠養之父大聖若瑟。他順從「上主的聲音」；面對聖母瑪利亞，他沒有順著直覺或恐懼行事。

（梵蒂岡新聞網）大聖若瑟懷抱天主的夢想。他是大無畏的「義人」，參與救恩史，喜歡行動勝於說話。教宗方濟各元月29日在梵蒂岡保祿六世大廳主持週三公開接見活動，在要理講授中如此描述耶穌的鞠養之父大聖若瑟，並邀請眾人效法他的芳表，「多聆聽少說話」。

放下直覺和恐懼

教宗繼續禧年期間以「耶穌是我們的希望」為主題的系列要理講授，從《瑪竇福音》談起（參閱：一18-21）。教宗指出，大聖若瑟「承擔起耶穌合法父親的職責，使之接在葉瑟的樹幹上，與對達味的許諾相連結」（參閱：撒下七12；編上十七11）。事實上，基督是「正義的苗芽」，是「以色列希望的圓滿實現」。

在救恩史的背景下，與聖母瑪利亞訂婚的大聖若瑟走上舞台。依照猶太教的法律，婚禮將於隔年舉行。在那段期間，大聖若瑟「發現」瑪利亞懷孕，對她的愛陷入嚴峻的「考驗」。當時的法律規定了兩種解除婚約的方法：要麼是在法院採取公開的法律行動，要麼是私下給一封休書。大聖若瑟是個義人，因為他遵守法律，在深思熟慮後採取行動。他摒棄直覺和恐懼，接受「天主智慧」的帶領，「悄不作聲地」與瑪利亞分手。

「這是大聖若瑟的智慧。這讓他不會犯錯，而且敞開心扉，順從上主的聲音。」

夢想「天主的奇跡」

天主的奧跡通過夢的渠道揭示出來。聖經中的另一位人物、古聖若瑟，也是在夢中領會天主的聖意。那麼，耶穌的鞠養之父大聖若瑟在睡夢中看見什麼呢？教宗這樣回答：「他夢見天主在瑪利亞的生命中行的奇跡，以及奇跡也在他自己的生命裡成就：他承擔起做父親的職責，守護、保護並傳承物質和靈性的遺產。」

不需要證明的信賴

「不要怕娶你的妻子瑪利亞，因為那在她內受生的，是出於聖神。她要生一個兒子，你要給他起名叫耶穌，因為他要把自己的民族，由他們的罪惡中拯救出來。」（瑪一20-21）

面對這個啟示，大聖若瑟沒有要求「進一步的證明」，就全心信賴天主，接受天主對他和他的聘妻的夢想。如此一來，大聖若瑟領受恩寵，「懂得懷著信望愛三德活出天主的許諾」。教宗強調了大聖若瑟的沉默不語，指出他喜歡「具體的行動」勝過於「無用的話語」。

教宗方濟各引用本篤十六世的思想，稱大聖若瑟的「心靈為天主保持警醒」，因此發自內心「服從」天主的計劃。

教宗最後總結道：「姐妹們、弟兄們，我們也要向上主祈求多聆聽少說話的恩寵、夢見天主的夢想的恩寵，以及負責任地接納基督的恩寵。自從我們領洗的那一刻起，基督就在我們的生命中生活並成長。」

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