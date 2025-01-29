教宗公開接見：我們要效法大聖若瑟，多聆聽少說話
（梵蒂岡新聞網）大聖若瑟懷抱天主的夢想。他是大無畏的「義人」，參與救恩史，喜歡行動勝於說話。教宗方濟各元月29日在梵蒂岡保祿六世大廳主持週三公開接見活動，在要理講授中如此描述耶穌的鞠養之父大聖若瑟，並邀請眾人效法他的芳表，「多聆聽少說話」。
放下直覺和恐懼
教宗繼續禧年期間以「耶穌是我們的希望」為主題的系列要理講授，從《瑪竇福音》談起（參閱：一18-21）。教宗指出，大聖若瑟「承擔起耶穌合法父親的職責，使之接在葉瑟的樹幹上，與對達味的許諾相連結」（參閱：撒下七12；編上十七11）。事實上，基督是「正義的苗芽」，是「以色列希望的圓滿實現」。
在救恩史的背景下，與聖母瑪利亞訂婚的大聖若瑟走上舞台。依照猶太教的法律，婚禮將於隔年舉行。在那段期間，大聖若瑟「發現」瑪利亞懷孕，對她的愛陷入嚴峻的「考驗」。當時的法律規定了兩種解除婚約的方法：要麼是在法院採取公開的法律行動，要麼是私下給一封休書。大聖若瑟是個義人，因為他遵守法律，在深思熟慮後採取行動。他摒棄直覺和恐懼，接受「天主智慧」的帶領，「悄不作聲地」與瑪利亞分手。
「這是大聖若瑟的智慧。這讓他不會犯錯，而且敞開心扉，順從上主的聲音。」
夢想「天主的奇跡」
天主的奧跡通過夢的渠道揭示出來。聖經中的另一位人物、古聖若瑟，也是在夢中領會天主的聖意。那麼，耶穌的鞠養之父大聖若瑟在睡夢中看見什麼呢？教宗這樣回答：「他夢見天主在瑪利亞的生命中行的奇跡，以及奇跡也在他自己的生命裡成就：他承擔起做父親的職責，守護、保護並傳承物質和靈性的遺產。」
不需要證明的信賴
「不要怕娶你的妻子瑪利亞，因為那在她內受生的，是出於聖神。她要生一個兒子，你要給他起名叫耶穌，因為他要把自己的民族，由他們的罪惡中拯救出來。」（瑪一20-21）
面對這個啟示，大聖若瑟沒有要求「進一步的證明」，就全心信賴天主，接受天主對他和他的聘妻的夢想。如此一來，大聖若瑟領受恩寵，「懂得懷著信望愛三德活出天主的許諾」。教宗強調了大聖若瑟的沉默不語，指出他喜歡「具體的行動」勝過於「無用的話語」。
教宗方濟各引用本篤十六世的思想，稱大聖若瑟的「心靈為天主保持警醒」，因此發自內心「服從」天主的計劃。
教宗最後總結道：「姐妹們、弟兄們，我們也要向上主祈求多聆聽少說話的恩寵、夢見天主的夢想的恩寵，以及負責任地接納基督的恩寵。自從我們領洗的那一刻起，基督就在我們的生命中生活並成長。」
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