教宗主持主顯節彌撒：星辰催促人人踏上旅途尋找基督

教宗方濟各主持主顯節彌撒，指出人人都能看見那顆指向耶穌的星，並邀請我們在一切事上尋找祂。

（梵蒂岡新聞網）「星辰向我們訴說天主的夢想，祂希望各地的男女都能維持其豐富的多樣性，共同組成一個能和睦共處、繁榮和平的大家庭。」教宗方濟各元月6日在聖伯多祿大殿主持主顯節彌撒，強調了這點。

有一顆星引領東方賢士去尋找剛出生的耶穌。聖父教宗在講道中闡述了這顆星的三大特色，即：明亮、人人可見、指明道路。

首先，這顆星是明亮的。教宗表明，耶穌時代的很多統治者自認為光彩奪目，時常把自己與太陽相提並論。不同於這些光芒的冰冷和人造，在聖誕節指向耶穌的星燃燒自己、照亮他人，呈現出無私大愛的形象。

「這光是天主的聖愛，祂成為人，把自己獻給我們，犧牲自己的生命。」同樣地，我們也蒙召引領他人走向基督，秉持關懷、憐憫和溫柔的態度落實祂的這份愛。

「我們不需要特殊方式或巧妙方法就能做到這一點，只要讓我們的心靈綻放信仰之光，讓我們的目光慷慨接納，讓我們的言行親切友善。」

啟示萬民的記號

接著，教宗指出，這顆星「人人都看得見」，吸引每個人接近耶穌，而不只吸引少數幾個人。教宗引用《聖詠》說，「一切誠心呼號祂的人」都將在旅途中找到指引（參閱：詠一百四十五18）。

天主子降生成人，擁抱各種族、各語言的萬民。祂將同一份的使命託付給所有人（參閱：依六十9）「天主要我們抵拒一切歧視、排斥或拋棄人的事，卻要在我們的團體和鄰里促進強大的接納文化」，以相遇、包容和分享來取代恐懼與抗拒。

指向耶穌的星絕非遙不可及。相反地，它展現出天主從不忘記祂的子民（參閱：依四十九15）。祂喜歡看到我們搭建和平的橋樑去與人相遇。

旅途上的朝聖者

這顆星的第三個特色是「指明道路」。教宗將此特色與希望的禧年相連結，邀請我們踏上旅途。

星光「使我們的心靈擺脫不明亮的一切，好能完全與基督相遇，宣發我們對祂的信仰，領受祂豐沛的仁慈」。

教宗最後鼓勵眾人接受教會初期信徒的另一個稱號，成為「基督道路」的追隨者（參閱：宗九2）。我們每個人都應該不斷努力慷慨地接納他人，謙遜地並肩同行，好能遇見基督並向祂致敬。

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