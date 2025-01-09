教宗接見駐聖座外交使團，提出「希望的外交」

教宗方濟各依循慣例在新年伊始接見各國駐聖座外交使團，在講話中闡述了世界現況。教宗呼籲在真理、寬恕、自由和正義的基礎上，推動「希望的外交」。

（梵蒂岡新聞網）「我要在此為兩天前西藏地震的罹難者和所有因此受苦的人致哀並祈禱。」教宗方濟各元月9日上午在梵蒂岡接見各國駐聖座外交使團，說了這句話。教宗依照慣例在新年伊始與外交使團舉行年度聚會，今年他提出了基於真理、寬恕、自由和正義的「希望外交」。

教宗首先向在場眾人致以問候，然後把講稿交給聖座東方教會部副秘書長奇安帕內利（Filippo Ciampanelli）蒙席宣讀。聖父教宗強調了禧年之於天主教會的重要性，稱它召叫我們每一個人重新發現「什麼是真正的本質」。

在此機會上，教宗向意大利當局表示感謝。為了迎接2025年來到永城羅馬的數百萬朝聖者，意大利當局盡心盡力做準備。

放眼世界，教宗指出，在新年的開始，我們發現許多衝突、恐怖行動、社會張力，以及阻隔人們的新障礙將我們的世界撕裂。教宗邀請所有人放下「對抗的邏輯」，擁抱「相遇的邏輯」，以免變成漫無目的遊蕩的絕望之人。我們應該要「在未來的敦促下向前邁進，做希望的朝聖者，個人或集體前行，致力於建設和平的未來」。

秉持真理的「希望的外交」

然後，教宗勾勒出關於「希望的外交」的願景。希望的外交能藉著「更新的和平之風」一掃戰爭的濃雲密霧。

教宗表示，所有民族都天生渴求真理、盼望喜訊，期盼世人得以從不幸中被拯救出來。

與此同時，「科技的快速發展所帶來的文化巨變，幾乎觸及了我們世界的每一個角落」。科技發展「與商業利益的關聯性愈加明顯，催生出一種根植於消費主義的文化」。

為此，「希望的外交」必須是一種「真理的外交」，與現實、真理和知識相連結，從而為人類提供一種扎根於現實生活的共同語言。

語言在外交關係上格外重要。然而，教宗沉痛地指出，某些詞彙的意義被篡改，或是人權相關協議的內容單方面遭到重新詮釋。

「這是一種名副其實的意識形態殖民，試圖依循精心設計的議程，拔除各民族的傳統、歷史和宗教聯繫」。教宗強調，鼓吹所謂的「墮胎權」是不可接受的。

懷著寬恕跨越仇恨

此外，教宗也提倡一種「寬恕的外交」，找出方法來修補因仇恨和暴力而破裂的關係，並且關懷受害者。

教宗呼籲國際社會結束在烏克蘭和加沙的戰爭。這些衝突導致為數眾多的無辜百姓深受其害。

「同時也必須指出，更精良、更具毀滅性的武器持續擴散，這給戰爭火上澆油。」教宗重申，「戰爭始終是個挫敗」。

教宗方濟各也提及目前在緬甸、蘇丹、薩赫勒地區、非洲之角、莫桑比克和剛果民主共和國東部的衝突。他譴責日益猖獗的反猶太主義表現，以及針對基督徒團體的迫害。

「如果宗教自由得不到保障，就不會有真正的和平。這需要尊重每個人的良心、一個人公開表達自己信仰的可能性，以及對團體的歸屬感。」

教宗對敘利亞的未來寄予希望，稱敘利亞全體人民，包括基督徒在內，都應該參與整個國家的共同福祉。

自由與正義是和平的基石

接著，教宗倡導一種「自由的外交」，以遏止人口販運、毒品成癮和現代奴役現象的其他形式。教宗敦促各國關心人口販運的受害者，以及尋求更好未來的移民者，同時也籲請要努力應對那些造成人們流離失所的根本原因。

教宗說，希望的外交也是「正義的外交」，因為缺少正義就沒有和平。禧年要求要免除債務，不論是與社會相關，或是與稅務有關的債。

「我再次呼籲死刑在每個國家都被廢除，因為它今天在各種能恢復正義的工具當中找不到合理的解釋。」

向共同家園償還生態債務

教宗方濟各最後提到人類對我們共同家園的虧欠。各國應當分享財政資源來緩解氣候變化的影響，藉以照料我們共同的家園。

「有鑒於這個生態債務，重點在於找出有效的辦法把貧困國家的外債變成實際、有創意且負責任的政策和計劃，以促進人類整體發展。」

在禧年剛開啟之際，教宗方濟各向各國駐聖座外交使團表達祝願。「但願希望的花朵在我們心中盛開，我們的時代得以找到熱切盼望的和平。」

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