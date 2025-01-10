教宗接見波蘭病童：請為無法接受治療的同齡人祈禱

教宗方濟各接見波蘭弗羅茨瓦夫醫院兒童腫瘤及血液科的病童，邀請他們幫助教宗服務教會，為教宗的意向獻出自己的痛苦。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各元月10日在梵蒂岡宗座大樓接見波蘭弗羅茨瓦夫醫院兒童腫瘤及血液科的病童，稱他們是「希望的記號」。這些病童為了禧年與父母、醫院院長、醫生、護士和司鐸等人一起前來羅馬朝聖。教宗對病童家長說：「你們跟你們的孩子都是希望的朝聖者。」教宗藉此機會請病童為他們在戰爭下的同齡人祈禱，後者生病或受傷時無法接受治療，因為缺乏醫藥、醫生和醫院。

你們很勇敢！

教宗表示很高興看到病童們為禧年來到羅馬。這是「天主願意賜給我們特殊恩寵的一年」。

「謝謝你們來到這裡，你們很勇敢！如此一來，對於我們成年人和你們的同齡人來說，你們就是希望的見證人。」

耶穌臨在你們中間

「我來見你們時，我心中感到一股喜悅之情，因為我們有機會帶給彼此希望和愛。」教宗這麼說，並表示：「我確定耶穌臨在於你們中間。凡是有祂在的地方，就有不叫人蒙羞的希望！」

「為了愛，耶穌承擔起我們的痛苦。而我們通過祂的愛，能在痛苦時與祂結合在一起。」

朋友

這正是「友誼的證明」。教宗指出，「如果是真朋友，別人的喜樂也是我的喜樂，別人的痛苦也是我的痛苦」。因此，病童能與耶穌一起同甘共苦。

此外，還有一個耶穌與病童是朋友的證明，即：「父母持續不斷的愛與臨在」，以及「醫生、護士、復健科醫師親切又溫柔的笑容」。

教宗說：「我也稱你們為朋友：你們是朋友！我想請你們幫助我服務教會。怎麼做？有時候奉獻你們的祈禱，為教宗的意向獻出你們的痛苦。我為此感謝你們！」

為病童祈禱

教宗最後鼓勵弗羅茨瓦夫的病童一起為他祈禱，也為許多不幸無法接受治療的病童祈禱。「他們或是生病，或是受傷，但是醫藥短缺、沒有醫院、缺少醫生或護士。我們要記得他們，我們與他們同在！」

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