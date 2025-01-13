教宗為21名嬰兒施洗：願他們在信仰內增進真正的人性

教宗方濟各於主受洗節在西斯汀堂為梵蒂岡職員的21名子女施行聖洗聖事。教宗在禮儀開始前指著嬰孩說：「今天由他們發號施令，我們必須服務他們。」教宗一如既往叮囑媽媽們在嬰兒肚子餓時餵奶；孩子如果覺得太熱，就幫他們換衣服。

（梵蒂岡新聞網）喊聲、叫聲，甚至是哭聲：這些是生命最初的聲響，自然又自發，與西斯汀堂內的濕壁畫相得益彰；後者是人類窮盡一生才華的傑作。元月12日主受洗節，這幅曠世巨作再次與教宗方濟各施行的洗禮相呼應。今年在西斯汀堂領洗的梵蒂岡職員子女共有21名。

最大的禮物、信仰的禮物

禮儀開始之際，教宗一如既往表達了貼心的叮囑：「重要的是孩子們感到舒適！今天發號施令的是他們，而我們必須以聖事、以祈禱服務他們。」在座的母親受邀在孩子肚子餓時給他們餵奶，在孩子覺得太熱時幫他們換衣服。

「今天你們作父母的每一個人，以及教會本身，要把最大的禮物、信仰的禮物送給孩子們。」

在孩子的額頭上劃十字聖號

父母們懷著激動的心情把孩子抱到伯多祿繼承人面前，讓孩子在額頭上領十字聖號。有的嬰兒踢了兩腳，有的嬰兒從容自在。

教宗方濟各以微笑迎接了每一個嬰兒。如果有小哥哥或小姊姊在場，教宗就請他們在即將領洗的弟弟妹妹頭上劃十字聖號。

進入禮儀，聖詠團的歌聲為小嬰兒來說就像是搖籃曲一樣，幫助一些孩子安眠入睡。教宗的講道簡短扼要，如同他以前在嬰兒洗禮中所說的，這是為了避免「累著」孩子。

教宗說：「願他們在家庭之樂中、在信仰內增進真正的人性。」

遇到困難時，點燃洗禮之光

當天的共祭神長是教宗賑濟所所長克拉耶夫斯基（Konrad Krajewski）樞機，以及梵蒂岡城國政府主席貝赫斯（Fernando Vérgez Alzaga）樞機。他們為每個嬰兒傅上候洗聖油，然後由教宗方濟各施行基督徒的入門聖事，以祝福過的水為每一個孩子付洗。

接著，克拉耶夫斯基樞機輕柔地在每個新洗者的頭上塗上至聖聖油，並由貝赫斯樞機授予白衣。每個孩子的父親則從復活蠟燭那裡點燃各自的蠟燭。

「你們要始終在你們的家裡攜帶這光，如同這一天的紀念。遇到某些問題、某些困難時，你們要點燃這光，為你們的家庭祈求施恩的上主。」

在開啟禮（Effatà）中，兩位共祭樞機以手指輕觸了受洗嬰兒的耳朵和口唇。彌撒結束之際，教宗與受洗者的家人交談，並送給每個家庭一份禮物。

教宗為梵蒂岡職員子女施洗的傳統始於1981年。至今只有一處微幅調整，即：最初兩年的洗禮是在保祿小堂進行，從1983年到今年則是在西斯汀堂。

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