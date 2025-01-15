教宗自傳《希望》已在全球80個國家上架

教宗方濟各自傳《希望》在這禧年中已在80個國家發行。書中收集了教宗講述的回憶、軼事、照片和他親自為讀者提供的內容。

（梵蒂岡新聞網）廣受期待的教宗方濟各自傳《希望》於今年元月14日在全球80個國家發行。該自傳在與意大利記者穆索（Carlo Musso）的合作下由教宗親自撰寫。

書中配有引人注目的照片，其中有教宗親自提供的個人和未發表的資料。該傳記撰寫時間長達6年，首先講述了20世紀初教宗方濟各的意大利血統和他的祖先勇敢地移居拉丁美洲的故事。

書中也提到教宗的童年、青年時期的興趣和擔憂、他的聖召和成年生活，以及直到現今的整個教宗牧職。

在回憶往事中，教宗提到他擔任教宗牧職期間的關鍵時刻、當今各種重要和意見不一的議題，其中包括蹂躪世界的戰爭、教會和宗教的未來，以及社會政策、移民、環境危機、女性和科技發展等等。

此外，教宗的自傳中也披露了許多內情、軼事和想法。

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