教宗公開接見：我們要信賴天主，祂叫我們不要害怕

教宗方濟各在週三公開接見活動中繼續以希望為主題的系列要理講授，講述在天使加俾額爾報喜時，聖母瑪利亞側耳靜聽並全然領受。聖母領受了「重大至極的使命」，我們應當從中學會信賴上主。「我們要始終提醒大家，人類不是拯救者，唯有天主能帶來救恩。」

（梵蒂岡新聞網）天使加俾額爾報喜時，聖母瑪利亞側耳靜聽，全然信靠天主，接受因聖神降孕，承擔起重大至極的使命，為全能的天主效勞。教宗方濟各元月22日在週三公開接見活動的要理講授中講述了這事跡。當天教宗在保祿六世大廳繼續以希望為主題的系列要理講授，談論聖母在領報時側耳靜聽並全然領受。

教宗敦促說：「讓我們向救主耶穌的母親、我們的母親聖母瑪利亞學習，打開耳朵聆聽天主聖言，予以接納和守護，讓我們的心靈成為有祂臨在的『聖體龕』、慷慨好客的家，讓希望在其中增長。」

天主賜予聖母瑪利亞恩寵

教宗的思緒回到多個世紀前，省思在加里肋亞小城納匝肋發生的事。在當時鮮為人知的這個地方，天使宣報了一個「在形式和內容上都前所未聞的消息，以至於瑪利亞的心為之震撼、慌亂」。

再者，教宗指出，加俾額爾向聖母請安時，說的不是尋常的「願你平安」，而是「萬福」（參閱：路一26-28），意即「你歡樂吧！」先知們用了同樣的話來宣報「默西亞的來臨」。（參閱：索三14、岳二21-23、匝九9）這是「天主在祂的子民結束流亡時」發出的邀請。

此外，天主也稱瑪利亞是「充滿恩寵者」。教宗解釋道：「聖母瑪利亞充滿天主的恩寵。這稱號表達出天主聖愛早已住在並持續住在瑪利亞的心中。這表示她是多麽地恩寵滿溢，尤其是天主的恩寵已經在她的內心精雕細琢，使之成為祂的傑作：充滿聖寵。」

不要害怕

天使的宣報令童貞瑪利亞驚惶不安，所以天使立即安撫她「不要害怕」。（路一30）

教宗闡明：「上主的臨在始終帶給我們這份不害怕的恩寵，因此祂對瑪利亞說：『不要害怕。』天主在歷史上對亞巴郎、依撒格和梅瑟說：『不要害怕。』（參閱：創十五1、廿六24；申卅一8；蘇八1）祂今天也對我們說：『不要害怕，要向前邁進。不要害怕！』」

加俾額爾向聖母宣布了基督的使命。教宗解釋說，瑪利亞要誕育的嬰孩「將是君王，但不是以人類和血肉的方式，而是以天主和靈性的方式」。祂的名字是耶穌，意思是「天主拯救」（參閱：路一31；瑪一21）。這始終提醒大家：人類不是拯救者，唯有天主才能帶來救恩。

信賴天主

教宗最後總結道，納匝肋少女瑪利亞「試圖了解、分辨正在發生的事」，但她「並不向外尋找，而是向內探求」。她「在敞開的心扉深處、在敏銳的內心裡感受到要信賴天主的邀請」。

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