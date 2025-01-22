教宗公開接見：我們要信賴天主，祂叫我們不要害怕
（梵蒂岡新聞網）天使加俾額爾報喜時，聖母瑪利亞側耳靜聽，全然信靠天主，接受因聖神降孕，承擔起重大至極的使命，為全能的天主效勞。教宗方濟各元月22日在週三公開接見活動的要理講授中講述了這事跡。當天教宗在保祿六世大廳繼續以希望為主題的系列要理講授，談論聖母在領報時側耳靜聽並全然領受。
教宗敦促說：「讓我們向救主耶穌的母親、我們的母親聖母瑪利亞學習，打開耳朵聆聽天主聖言，予以接納和守護，讓我們的心靈成為有祂臨在的『聖體龕』、慷慨好客的家，讓希望在其中增長。」
天主賜予聖母瑪利亞恩寵
教宗的思緒回到多個世紀前，省思在加里肋亞小城納匝肋發生的事。在當時鮮為人知的這個地方，天使宣報了一個「在形式和內容上都前所未聞的消息，以至於瑪利亞的心為之震撼、慌亂」。
再者，教宗指出，加俾額爾向聖母請安時，說的不是尋常的「願你平安」，而是「萬福」（參閱：路一26-28），意即「你歡樂吧！」先知們用了同樣的話來宣報「默西亞的來臨」。（參閱：索三14、岳二21-23、匝九9）這是「天主在祂的子民結束流亡時」發出的邀請。
此外，天主也稱瑪利亞是「充滿恩寵者」。教宗解釋道：「聖母瑪利亞充滿天主的恩寵。這稱號表達出天主聖愛早已住在並持續住在瑪利亞的心中。這表示她是多麽地恩寵滿溢，尤其是天主的恩寵已經在她的內心精雕細琢，使之成為祂的傑作：充滿聖寵。」
不要害怕
天使的宣報令童貞瑪利亞驚惶不安，所以天使立即安撫她「不要害怕」。（路一30）
教宗闡明：「上主的臨在始終帶給我們這份不害怕的恩寵，因此祂對瑪利亞說：『不要害怕。』天主在歷史上對亞巴郎、依撒格和梅瑟說：『不要害怕。』（參閱：創十五1、廿六24；申卅一8；蘇八1）祂今天也對我們說：『不要害怕，要向前邁進。不要害怕！』」
加俾額爾向聖母宣布了基督的使命。教宗解釋說，瑪利亞要誕育的嬰孩「將是君王，但不是以人類和血肉的方式，而是以天主和靈性的方式」。祂的名字是耶穌，意思是「天主拯救」（參閱：路一31；瑪一21）。這始終提醒大家：人類不是拯救者，唯有天主才能帶來救恩。
信賴天主
教宗最後總結道，納匝肋少女瑪利亞「試圖了解、分辨正在發生的事」，但她「並不向外尋找，而是向內探求」。她「在敞開的心扉深處、在敏銳的內心裡感受到要信賴天主的邀請」。
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