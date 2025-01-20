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教宗三鐘經：天主賜予我們希望

教宗在三鐘經祈禱活動中省思了福音記載的加納婚宴的事跡。他說，天主“毫不吝嗇”，而是慷慨地回應我們的匱乏。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各元月19日主日在宗座大樓窗口帶領聚集在聖伯多祿廣場上的信眾誦念《三鐘經》。他在念經前的講話中，省思了當天福音的內容（參閱：若二1-11）。

福音記載了耶穌在加里肋亞加納婚宴上變水為酒的事跡。教宗說，它“預示並概述了耶穌的整個使命”，耶穌是帶來“新酒”的新郎。在這段福音中可以找到兩個要素：匱乏和豐富。

聖母瑪利亞發現婚宴上酒缺了，就向耶穌說“他們沒有酒了”；耶穌介入，讓僕役把六口石缸灌滿水。結果，酒是如此的美味可口，以致司席問新郎為什麼把好酒保留到最後。

教宗說，“我們的記號總是匱乏，而天主的記號總是極為豐富的，加納的富饒豐沛就是一個記號。天主‘毫不吝嗇’；當天主給予時，會給予很多。祂給你的不是一點點，而是很多。上主會用祂的富饒來回應我們的匱乏”。

教宗指出，就如在加里肋亞的婚宴上一樣，在“我們生命的宴席中”，我們能意識到“酒缺了”，“我們缺乏力量”。當“擔憂折磨我們、恐懼襲擊我們或者邪惡的破壞力量奪走我們的生活滋味和希望的味道時”，這種情況就會發生。面對這種缺乏，“上主會豐富地給予”，因為“祂願意與我們一起歡慶，一個不會結束的盛宴”。

最後，教宗邀請信徒懇求聖母瑪利亞的轉禱。在這禧年中，願她幫助我們重新發現與耶穌相遇的喜樂。

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2025 January 20, 11:23

《三鐘經》是紀念天主降生成人無限奧跡的經文，每日誦念三遍，即清晨六點，中午十二點和晚上六點聖堂敲響鐘聲的時刻，因此在中文語境中被稱為三鐘經。而三鐘經的拉丁文名為Angelus，取自第一句“上主的天使向瑪利亞報喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一個單詞。《三鐘經》由三條論及耶穌基督降生成人奧跡的短句和三遍《聖母經》組成。在每個主日和重大瞻禮，教宗都會從梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領聖伯多祿廣場上的信眾一同誦念此經文。念經前，教宗會發表簡短的講話，講解當天的讀經；之後，教宗會問候廣場上的朝聖者。從復活節到聖神降臨節，《三鐘經》由《天皇后喜樂經》代替。後者是一篇紀念耶穌基督復活的經文，以三遍《光榮頌》為結尾。

最新的三鐘經/天皇后喜樂經

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與教宗一起祈禱

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三鐘經

啟：主的天使向瑪利亞報告。
應：她因聖神受孕。
（聖母經一遍）

啟：我是主的婢女。
應：請照祢的話在我身上成就。
（聖母經一遍）

啟：天主聖子降生成人。
應：居住在我們中間。
（聖母經一遍）

啟：天主聖母請為我們祈求。
應：使我們堪當承受基督的恩許。

啟：請大家祈禱：
應：天主求祢把祢的聖寵注入我們心中，我們既因天使的預報，得知祢的聖子降生成人，亦願賴祂的苦難及祂的十字聖架，獲享復活的光榮。因我們的主基督。阿們。

願光榮歸於父、及子、及聖神；起初如何，今日亦然，直到永遠。（三遍）

教宗或宗座降福禮

啟：願主與你們同在。
應：也與你的心靈同在。

啟：願上主的聖名受頌揚。
應：從現在直到永遠。

啟：上主的聖名是我們的助佑。
應：因祂創造了天地。

啟：願全能的天主，聖父，聖子，聖神降福你們。
應：阿們。