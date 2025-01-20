教宗三鐘經：天主賜予我們希望

教宗在三鐘經祈禱活動中省思了福音記載的加納婚宴的事跡。他說，天主“毫不吝嗇”，而是慷慨地回應我們的匱乏。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各元月19日主日在宗座大樓窗口帶領聚集在聖伯多祿廣場上的信眾誦念《三鐘經》。他在念經前的講話中，省思了當天福音的內容（參閱：若二1-11）。

福音記載了耶穌在加里肋亞加納婚宴上變水為酒的事跡。教宗說，它“預示並概述了耶穌的整個使命”，耶穌是帶來“新酒”的新郎。在這段福音中可以找到兩個要素：匱乏和豐富。

聖母瑪利亞發現婚宴上酒缺了，就向耶穌說“他們沒有酒了”；耶穌介入，讓僕役把六口石缸灌滿水。結果，酒是如此的美味可口，以致司席問新郎為什麼把好酒保留到最後。

教宗說，“我們的記號總是匱乏，而天主的記號總是極為豐富的，加納的富饒豐沛就是一個記號。天主‘毫不吝嗇’；當天主給予時，會給予很多。祂給你的不是一點點，而是很多。上主會用祂的富饒來回應我們的匱乏”。

教宗指出，就如在加里肋亞的婚宴上一樣，在“我們生命的宴席中”，我們能意識到“酒缺了”，“我們缺乏力量”。當“擔憂折磨我們、恐懼襲擊我們或者邪惡的破壞力量奪走我們的生活滋味和希望的味道時”，這種情況就會發生。面對這種缺乏，“上主會豐富地給予”，因為“祂願意與我們一起歡慶，一個不會結束的盛宴”。

最後，教宗邀請信徒懇求聖母瑪利亞的轉禱。在這禧年中，願她幫助我們重新發現與耶穌相遇的喜樂。

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