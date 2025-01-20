教宗讚賞加沙停火協議，敦促達成兩國方案

教宗方濟各在三鐘經祈禱活動結束之際，特別提及剛剛生效的加沙停火協議，敦促各方遵守協議，同時希望所有人質都能返回家園，人道援助也能早日抵達加沙地帶。教宗也讚賞古巴政府釋放囚犯的行動，也期許其他國家能夠陸續跟進這個行動。

(梵蒂岡新聞網)1月19日常年期第二主日，教宗在誦念《三鐘經》後提到了剛在幾個小時前生效的加沙停火協議，特別感謝為促成停火協議而努力的各方人士。

教宗首先說道：“我向所有調解人表示感謝。這調解是一項高尚的工作，因為調解能促成和平。謝謝調解人。我也要感謝參與這項重要成果的各方。我希望各方能夠立即遵守已達成的協議，好使所有人質終能返回家園，擁抱至愛。我為他們和他們的家人熱切祈禱。我也希望，人道援助能夠更快速且大量地送到加沙民眾那裡，因為他們急需這些援助。”

隨後，教宗說：“以色列人和巴勒斯坦人都需要明確的希望標記：我希望雙方政治當局在國際社會的幫助下能為兩國找到正確的解決方案。願所有人都能說：贊成對話、贊成和解、贊成和平。讓我們為此祈禱：為對話、和解及和平祈禱。”

另外，教宗也提到古巴政府釋放囚犯的行動。教宗說：“這是一個偉大希望的行動，是這禧年精神的具體表現。我希望在未來的幾個月裡，在世界各地繼續能有這樣的行動，從而為人們和不同民族的道路注入信心。”

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html